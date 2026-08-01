آفرودسواری بدون مجوز در عرصه های طبیعی کردستان ممنوع است

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به ابلاغیه معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: به دلیل آسیب های ناشی از تردد خودروهای آفرود در مناطق حساس، نظارت بر عرصه های منابع طبیعی استان تشدید شده و یگان حفاظت با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

وی تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، ایجاد مسیرهای جدید و آسیب به زیستگاه های حیات وحش را از مهم ترین پیامدهای این نوع تردد عنوان کرد و از علاقه مندان به طبیعت خواست از هرگونه اقدامی که موجب تخریب منابع طبیعی می شود، خودداری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخریب یا تجاوز به عرصه های طبیعی، موضوع را از طریق سامانه امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ گزارش کنند.