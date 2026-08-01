۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۹

آفرودسواری بدون مجوز در عرصه های طبیعی کردستان ممنوع است

آفرودسواری بدون مجوز در عرصه های طبیعی کردستان ممنوع است

سرویس کردستان – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از ممنوعیت تردد خودروهای آفرود در عرصه های منابع طبیعی در صورت ایجاد تخریب و نداشتن مجوز قانونی خبر داد.

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به ابلاغیه معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: به دلیل آسیب های ناشی از تردد خودروهای آفرود در مناطق حساس، نظارت بر عرصه های منابع طبیعی استان تشدید شده و یگان حفاظت با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

وی تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، ایجاد مسیرهای جدید و آسیب به زیستگاه های حیات وحش را از مهم ترین پیامدهای این نوع تردد عنوان کرد و از علاقه مندان به طبیعت خواست از هرگونه اقدامی که موجب تخریب منابع طبیعی می شود، خودداری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخریب یا تجاوز به عرصه های طبیعی، موضوع را از طریق سامانه امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ گزارش کنند.

کد مطلب 2797804

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