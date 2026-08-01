تیم کردستان با کسب مدال برنز بر سکوی سوم رقابت های کشتی آلیش بانوان کشور ایستاد

به گزارش کرد پرس، رقابت های کشتی آلیش بانوان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در شش وزن، با حضور ۱۱۰ بانوی آلیش کار در قالب ۲۳ تیم از استان های سراسر کشور به میزبانی تهران و در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

تیم کردستان با چهار کشتی گیر در این دوره از رقابت ها حضور یافت و در پایان با کسب یک مقام سوم و مدال برنز به کار خود پایان داد.

در وزن ۷۵ کیلوگرم، رقیه اسدزاده، آلیش کار آینده دار کردستان، با ارائه نمایشی شایسته موفق شد مقام سوم این مسابقات را از آن خود کند و گردن آویز برنز را بر گردن بیاویزد.

هدایت تیم کشتی آلیش بانوان کردستان در این رقابت ها بر عهده معصومه خانلر به عنوان مربی بود و مهسا کاکویی نیز سرپرستی تیم را بر عهده داشت.

این رقابت ها با هدف انتخاب نفرات برتر برای حضور در تیم ملی کشتی آلیش بانوان کشور برگزار شد.