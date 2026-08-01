«باغ زنان» در ریحا؛ الگویی برای تولید جمعی و استقلال اقتصادی زنان + فیلم

به گزارش کردپرس، باغها و مزارع ویژه زنان در شهرها و شهرستانهای کردستان ترکیه در حال گسترشاند. یکی از این طرحها، «باغ زنان» در شهرستان هواگ از توابع استان ریحا (اورفا) در کردستان ترکیه است که شهرداری این منطقه فعالیت برای آمادهسازی زمین آن را در ماه آوریل آغاز کرد. این باغ تنها یک زمین کشاورزی نیست، بلکه با رویکرد کار جمعی و سازماندهی اجتماعی، به مرکزی برای تولید اقتصادی و شکلگیری زندگی مشترک زنان تبدیل شده است.
در نخستین مرحله، محصولاتی مانند گوجهفرنگی، فلفل، بامیه، خیار و کدو در این زمین کاشته شدند. زنانی که از آغاز فصل، زمین را با دستهای خود آماده کرده و آبیاری و نگهداری از محصولات را با روشهای زیستمحیطی انجام دادهاند، اکنون فعالیتهای متنوعتری را پیش میبرند.
آنان از یک سو محصولات رسیده را برداشت میکنند و از سوی دیگر، زمین را برای فصل تازه آماده کرده و محصولاتی مانند فلفل، لوبیا و کدو میکارند.
طرحی که با مشارکت ۱۰ زن آغاز شد
سازماندهی فعالیتهای این باغ در ابتدا با مشارکت مستقیم ۱۰ زن ساکن شهرستان هواگ آغاز شد و شمار زنان مشارکتکننده بهتدریج در حال افزایش است.
زنان فعال در این طرح میگویند باغ زنان فقط محلی برای کشاورزی نیست، بلکه فضایی است که زنان میتوانند حاصل کار خود را به دست آورند، از نظر اقتصادی روی پای خود بایستند و همبستگی میان زنان را تقویت کنند.
به گفته دستاندرکاران این طرح، این الگو از یک سو راهکاری جمعی برای مقابله با پیامدهای بحران اقتصادی ایجاد میکند و از سوی دیگر، ارزش کار نادیدهگرفتهشده زنان را در جامعه آشکار میسازد.
برداشت محصولات به دست زنان
هدف از اجرای این پروژه، گسترش فرهنگ تولید جمعی میان زنان، تبدیل همبستگی اجتماعی به یکی از پایههای زندگی و تقویت شبکه اقتصاد اجتماعی در سراسر شهرستان هواگ اعلام شده است.
زنان شرکتکننده با حضور در باغ، محصولاتی مانند فلفل، لوبیا و کدو را برداشت کردند و گفتند با ادامه فعالیت جمعی خود، از زمین و تولیداتشان محافظت خواهند کرد.
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