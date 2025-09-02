به گزارش کردپرس، در روستای آکوری یا آخور که در شهرستان ایغدیر و در دامنه کوه آرارات قرار دارد، گورستانی متعلق به ارمنیها وجود دارد. در این گورستان تاریخی که با متروکماندن روبهرو است، به تازگی استخوان های انسان بر روی سطح خاک ظاهر شده است.
روستای آکوری در شهرستان آرالیکِ ایغدیر واقع شده است. این روستا از سمت شمال در دامنه کوه آرارات قرار دارد و ۴۵ کیلومتر با مرکز استان ایغدیر فاصله دارد. در نزدیکی روستا، گورستان آکوری وجود دارد که متعلق به ارمنیهاست. این مکان گورستانی بزرگ و کهن است. این روستا پیشتر محل زندگی و سرزمین ارمنیها بوده است، اما اکنون کردها در آن زندگی میکنند. در گورستان، قبرهای تاریخی بسیاری وجود دارد و سنگهای قبور با نقشونگارهای گوناگون تزئین شدهاند.
این گورستان درست در دامنه کوه آرارات (کوه آگری) قرار گرفته است. تعداد قبرها در این گورستان مشخص نیست، اما به دلیل قدمت آن، سنگقبرهایی که نقشونگار دارند، در برخی بخشها فرسوده و یا از بین رفتهاند. رنگ سنگها تغییر یافته است. سنگ های قدیمی که همچنان بر روی آنها نقش صلیبهایی بهعنوان نماد مسیحیت به چشم می خورد.
این گورستان در گذشته بهعنوان صومعه آکوری نیز شناخته میشده است. اکنون گورستان بدون سرپرست و رهاشده باقی مانده و با خطر متروک شدن روبهرو است.
آنچه توجهها را جلب کرده، این است که نشانههایی شبیه به استخوان انسان بر سطح خاک ظاهر شدهاند. در محلی که خاک شکافته شده است، مجموعهای از استخوان انسانی میان دو قطعه سنگ پنهان شده است. تاکنون روشن نیست که آیا کسی درباره این استخوان ها پرسش پارلمانی یا تحقیقی را آغاز کرده یا خیر؛ و این که مشخص نیست چه کسی این استخوان ها را در یک جا جمع کرده و میان دو سنگ پنهان کرده است. گمان میرود افرادی که به گورستان سر زدهاند یا چوپانها این استخوان ها را جمع کرده و در آنجا پنهان کرده باشند. همچنین گفته میشود ممکن است این استخوان ها توسط جویندگان گنج دیده و در آنجا گردآوری شده باشند. هنوز روشن نیست این استخوان ها متعلق به چند نفر است و از کی از زیر خاک بیرون زده اند.
به گزارش خبرگزاری «ولات» به نقل از کارشناسان پزشکی قانونی، این استخوان ها به انسان تعلق دارند و شامل بخشهایی از ران و پاهای انسان هستند.
تصاویر و عکسهای مربوط به این استخوان ها که در گورستان تاریخی ارمنیها گرفته شدهاند، توسط خبرگزاری کرمانجی ولات ثبت شده است.
بر اساس آنچه درباره تاریخ روستا یا صومعه گفته میشود؛ این منطقه صومعهای ارمنی است که در سال ۳۴۱ ساخته شده است. در سال ۱۸۴۰ در روستا زمینلرزهای رخ داد و به دلیل زلزله و رانش زمین، روستا ویران شد. پس از آن، روستا دوباره در نزدیکی مکان قدیمی ساخته شد. روستای آکوری همراه با چند روستای دیگر منطقه در سال ۱۹۳۰ در چارچوب «منطقه ممنوعه» تخلیه و آمد و شد به آن ممنوع شد. پس از لغو ممنوعیت، دوباره اجازه ساخت خانهها در روستا داده شد.
نظر شما