رشد بورس استانبول همزمان با افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت نفت

به گزارش مردپرس، بازارهای مالی ترکیه در آغاز معاملات روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ تصویری متفاوت از روزهای ابتدایی هفته ارائه کردند. در حالی که بورس استانبول با رشد همراه شد، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش محدودی را تجربه کرد و قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی روندی نزولی در پیش گرفت.

در بازار آزاد استانبول، هر دلار آمریکا صبح امروز با قیمت ۴۶.۴۴۳۰ لیر خریداری شد و با نرخ ۴۶.۴۴۵۰ لیر به فروش رسید. هر یورو نیز با قیمت ۵۳.۴۷۳۰ لیر خرید و ۵۳.۴۷۵۰ لیر فروخته شد. این در حالی است که در پایان معاملات روز گذشته، نرخ فروش دلار و یورو به ترتیب ۴۶.۳۱۷۰ و ۵۳.۸۷۳۰ لیر بود.

در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۶۴۴۴ لیر رسید و بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۳۰۸ دلار ثبت شد.

همزمان، شاخص «بیست-۱۰۰» بورس استانبول معاملات امروز را با رشد ۰.۲۳ درصدی آغاز کرد و به سطح ۱۴ هزار و ۴۵۴ واحد رسید. شاخص بانکداری ۰.۳۱ درصد و شاخص هلدینگ‌ها ۰.۳۹ درصد افزایش یافتند. در میان گروه‌های مختلف بورسی، سهام شرکت‌های فعال در بخش تجارت بیشترین بازدهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشتند.

در بازار جهانی انرژی اما روندی معکوس مشاهده شد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت با کاهش ۲.۸ درصدی به ۷۷ دلار و ۳۱ سنت رسید؛ این در حالی است که بهای آن در پایان معاملات روز گذشته ۷۹ دلار و ۵۵ سنت بود. نفت خام وست تگزاس آمریکا نیز در سطح ۷۴ دلار و ۲۸ سنت معامله شد.

در مجموع، بازارهای ترکیه روز پنجشنبه را با ترکیبی از رشد بورس، ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش قیمت انرژی آغاز کردند؛ نشانه‌هایی که می‌تواند از بهبود نسبی فضای اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران حکایت داشته باشد.