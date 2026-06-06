تداوم کاهش قیمت طلا در ترکیه؛ سکه و طلای گرمی در مسیر نزول

به گزارش کردپرس، روند نزولی قیمت طلا در بازارهای جهانی و ترکیه ادامه دارد. بهای هر اونس طلا که روز پنجشنبه معاملات خود را در سطح ۴ هزار و ۴۷۵ دلار به پایان رسانده بود، در معاملات صبح جمعه یعنی آخرین روز کاری در ترکیه، به حدود ۴ هزار و ۴۴۰ دلار کاهش یافت.

این افت باعث شد قیمت طلا در بازار داخلی ترکیه نیز تحت تأثیر قرار گیرد. هر گرم طلا با قیمت ۶ هزار و ۵۸۵ لیر معامله شد؛ در حالی که قیمت آن در پایان هفته گذشته ۶ هزار و ۶۹۰ لیر بود.

بر اساس داده‌های بازار، زیان هفتگی اونس طلا به حدود ۲.۲ درصد رسیده است؛ موضوعی که فشار نزولی بر سایر انواع طلا را نیز افزایش داده است.

در معاملات آخرین روز هفته، قیمت ربع سکه طلای ترکیه (چارک آلتین) ۱۰ هزار و ۸۲۶ لیر، نیم‌سکه (یاریم آلتین) ۲۱ هزار و ۶۲۶ لیر و سکه تمام (تام آلتین) ۴۳ هزار و ۴۲۸ لیر ثبت شد.

به نظر می رسد، ادامه نوسانات در بازارهای جهانی و تحولات اقتصادی بین‌المللی، در روزهای آینده نیز می‌تواند بر روند قیمت طلا تأثیرگذار باشد.