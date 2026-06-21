ادامه سقوط قیمت طلا در ترکیه به دلیل تنش ها در خلیج فارس

به گزارش کردپرس، قیمت طلا در بازار ترکیه تحت تأثیر تحولات ناشی از جنگ ایران و آمریکا و تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به کاهش خود ادامه میدهد. در معاملات روز یکشنبه ۲۱ ژوئن، بهای انواع طلا در بازار ترکیه بار دیگر با افت همراه شد.
بر اساس آخرین دادههای بازار، هر گرم طلا با قیمت ۶ هزار و ۲۰۵ لیر و ۱۸ قروش معامله شد. همچنین قیمت ربع سکه طلا به ۱۰ هزار و ۳۶۷ لیر رسید و نیمسکه نیز با قیمت ۲۰ هزار و ۷۰۳ لیر به فروش رفت.
قیمت سکه تمام طلا ۴۱ هزار و ۱۳۸ لیر و ۸۹ قروش ثبت شد و سکه جمهوری نیز با قیمت ۴۱ هزار و ۳۱۱ لیر معامله شد.
در همین حال، هر قطعه «گرمسه» طلا با قیمت ۱۰۳ هزار و ۱۶۲ لیر و ۷۰ قروش به فروش رسید.
در بازارهای جهانی نیز بهای هر اونس طلا به ۴ هزار و ۱۵۵ دلار و ۸۳ سنت رسید.
به نظر می رسد تداوم روند نزولی قیمت طلا ناشی از تأثیر همزمان تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با تنشهای ایران و آمریکا و سیاستهای پولی فدرال رزرو است؛ عواملی که در روزهای اخیر نوسانات قابل توجهی را در بازارهای مالی و فلزات گرانبها رقم زدهاند.
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