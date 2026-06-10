به گزارش کردپرس، قیمت طلا روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ با ادامه روند نزولی خود به پایینترین سطح در حدود دو ماه و نیم اخیر رسید. در حالی که در شرایط عادی افزایش تنشهای ژئوپلیتیک میتواند به رشد تقاضا برای داراییهای امن منجر شود، تحولات اخیر در منطقه و چشمانداز سیاستهای پولی جهانی باعث فشار بر بازار طلا شده است.
بر اساس آخرین دادههای بازار ترکیه، هر گرم طلا با قیمت ۶ هزار و ۲۰۴ لیر، ربع سکه ۱۰ هزار و ۳۰۵ لیر، سکه جمهوری ۴۱ هزار و ۱۲۸ لیر، نیمسکه ۲۰ هزار و ۵۸۶ لیر، سکه کامل ۴۲ هزار و ۱۶۵ لیر و سکه «گرمسه» ۱۰۵ هزار و ۷۳۶ لیر معامله میشود. همچنین بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به حدود ۴ هزار و ۱۸۶ دلار رسیده است.
بازار طلا در روزهای اخیر تحت تأثیر تحولات نظامی میان آمریکا و ایران قرار داشته است. بر اساس گزارشها، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدعی شد یک بالگرد نظامی آمریکایی در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفته و سرنگون شده است، نیروهای آمریکایی حملاتی را علیه اهدافی در نزدیکی تنگه هرمز انجام دادند. در پی این حملات، خبرگزاری مهر ایران نیز از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزیره قشم و مناطق ساحلی جنوب ایران خبر داد.
در همین حال، بهای طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه با افتی نزدیک به دو درصدی به کمتر از ۴ هزار و ۱۷۵ دلار در هر اونس رسید. این فلز گرانبها در معاملات روز پیش از آن نیز حدود ۱.۶ درصد از ارزش خود را از دست داده بود.
تحولات اخیر همچنین نگرانیها درباره آینده آتشبس شکننده موجود در منطقه را افزایش داده است. تحلیلگران بازار بهویژه وضعیت تنگه هرمز را با دقت دنبال میکنند؛ گذرگاهی راهبردی که بخش قابل توجهی از صادرات انرژی جهان از آن عبور میکند و هرگونه اختلال در آن میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی داشته باشد.
همزمان با افزایش تنشها، قیمت نفت نیز بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت. بهای نفت برنت در مقطعی بیش از دو درصد افزایش یافت و از مرز ۹۳ دلار در هر بشکه عبور کرد. افزایش قیمت نفت نگرانیها درباره تشدید تورم جهانی را افزایش داده و احتمال ادامه سیاستهای سختگیرانه بانکهای مرکزی در زمینه نرخ بهره را تقویت کرده است؛ موضوعی که معمولاً به ضرر بازار طلا تمام میشود، زیرا طلا برخلاف ابزارهای مالی دیگر سود دورهای ایجاد نمیکند.
با این حال، پس از آنکه آمریکا اعلام کرد عملیات تلافیجویانه خود به پایان رسیده است، قیمت نفت بخشی از افزایش روزانه خود را از دست داد و از اوجهای ثبتشده عقب نشست.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز روندی نزولی مشاهده شد. قیمت نقره حدود ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۶۳.۸۶ دلار رسید. بهای پلاتین و پالادیوم نیز افت کرد. در همین حال شاخص بلومبرگ دلار که عملکرد ارز آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی اندازهگیری میکند، تقریباً بدون تغییر باقی ماند.
به این ترتیب روند آتی بازار طلا همچنان به تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه، وضعیت تنگه هرمز، قیمت انرژی و تصمیمات بانکهای مرکزی بزرگ جهان درباره نرخ بهره وابسته است.
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