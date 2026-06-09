به گزارش کردپرس، مرکز آمار ترکیه (TÜİK) با انتشار گزارش بازده واقعی ابزارهای مالی در ماه می ۲۰۲۶ اعلام کرد که سپرده‌های بانکی بیشترین سود واقعی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته‌اند؛ در حالی که طلا برخلاف انتظارات، بیشترین زیان را به سرمایه‌گذاران تحمیل کرده است.

بر اساس این آمار، سپرده‌های بانکی (نرخ سود ناخالص) در ماه می بالاترین بازده واقعی را برای سرمایه‌گذاران به ثبت رساندند. سود سپرده پس از تعدیل با شاخص قیمت تولیدکننده داخلی (Yİ-ÜFE) ۰.۳۵ درصد و بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ۱.۳۸ درصد بازده واقعی داشته است.

طلا در ماه می سرمایه‌گذاران را متضرر کرد

داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که در محاسبات مبتنی بر شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص بورس استانبول (BIST 100) تنها ۰.۳۱ درصد بازده واقعی کسب کرده است. در مقابل، یورو ۱.۲۳ درصد، دلار آمریکا ۱.۲۴ درصد، اوراق بدهی دولتی (DİBS) ۱.۶۰ درصد و طلای خام (شمش) ۳.۷۸ درصد از ارزش واقعی سرمایه سرمایه‌گذاران را کاهش داده‌اند.

در محاسبات مبتنی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز بورس استانبول با ۱.۳۴ درصد بازده واقعی در جایگاه دوم قرار گرفت، اما یورو ۰.۲۲ درصد، دلار ۰.۲۳ درصد، اوراق بدهی دولتی ۰.۵۹ درصد و طلا ۲.۷۹ درصد زیان واقعی به سرمایه‌گذاران وارد کردند.

بیشترین زیان سه‌ماهه نیز نصیب طلا شد

در بازه سه‌ماهه نیز سپرده‌های بانکی بهترین عملکرد را داشتند. بازده واقعی سپرده‌ها پس از تعدیل با شاخص قیمت تولیدکننده ۰.۶۱ درصد و بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱.۰۱ درصد اعلام شد.

در همین دوره، طلا ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کرد و به ترتیب ۱۴.۸۶ درصد و ۱۴.۵۳ درصد زیان واقعی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت.

بورس در شش ماه گذشته پیشتاز بود

بررسی عملکرد شش‌ماهه بازارها نشان می‌دهد شاخص BIST 100 بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بوده است. این شاخص پس از تعدیل با شاخص قیمت تولیدکننده ۱۵.۳۷ درصد و بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱۲.۶۷ درصد بازده واقعی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

در مقابل، دلار آمریکا در این بازه زمانی ضعیف‌ترین عملکرد را داشته و به ترتیب ۶.۴۹ درصد و ۸.۶۸ درصد زیان واقعی را ثبت کرده است.

طلا همچنان پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری سالانه

با وجود افت ماه‌های اخیر، طلا در ارزیابی یک‌ساله همچنان سودآورترین ابزار سرمایه‌گذاری ترکیه محسوب می‌شود. طبق گزارش TÜİK، بازده واقعی طلا در مقیاس سالانه پس از تعدیل با شاخص قیمت تولیدکننده ۲۶.۱۸ درصد و بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده ۲۲.۶۸ درصد بوده است.

در رتبه‌های بعدی، بورس استانبول با بازده واقعی ۱۹.۱۱ درصد، اوراق بدهی دولتی با ۷ درصد و سپرده‌های بانکی با ۲.۹ درصد قرار گرفتند. در مقابل، یورو ۵.۹۱ درصد و دلار آمریکا ۹.۱۸ درصد از ارزش واقعی سرمایه سرمایه‌گذاران را کاهش دادند.

محاسبات مبتنی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز نشان می‌دهد بورس استانبول ۱۵.۸۱ درصد، اوراق بدهی دولتی ۴.۰۳ درصد و سپرده‌های بانکی ۰.۰۵ درصد بازده واقعی سالانه داشته‌اند؛ در حالی که یورو ۸.۵۲ درصد و دلار آمریکا ۱۱.۷۰ درصد زیان واقعی به ثبت رسانده‌اند.