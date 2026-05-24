بە گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان و صلاح‌الدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان با یکدیگر دیدار کردند.

در این دیدار درباره وضعیت سیاسی منطقه و عراق تبادل نظر شد. همچنین بر وضعیت داخلی اقلیم کردستان و موانع و چالش‌های پیش‌روی روند سیاسی در اقلیم، روشنایی انداخته شد.

این دیدار در چارچوب ابتکار عمل دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان برای خارج کردن اقلیم کردستان از بن‌بست سیاسی، فعال‌سازی دوباره پارلمان کردستان و پیشبرد روند سیاسی انجام شده است.

صلاح‌الدین بهاءالدین پیش از این نیز با نچیروان بارزانی، مسرور بارزانی و بافل طالبانی دیدار کرده بود.