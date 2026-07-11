سقوط یک گردشگر در آبشار «سوله ‌دوکل» ارومیه

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر ۴۵ ساله در آبشار سوکهدوکل منطقه دالامپر شهرستان ارومیه اعلام شد.
او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه و تیم واکنش سریع (RRT) مرکز استان آذربایجان غربی پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی ادامه داد: پس از آنکه در موقعیت اثبات شد فرد سقوط کرده یک زن ۴۵ ساله است و پس از ۹ ساعت کوهپیمایی، درهنوردی و عملیات جستوجو در منطقه، متأسفانه تاکنون فرد مفقودشده پیدا نشده است.
سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از سقوط از ارتفاع یک زن گردشگر در آبشار سوله دوکل منطقه دالامپر شهرستان ارومیه خبر داد و گفت: عملیات جست وجو ادامه دارد.
به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر ۴۵ ساله در آبشار سوکهدوکل منطقه دالامپر شهرستان ارومیه اعلام شد.
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