سقوط یک گردشگر در آبشار «سوله ‌دوکل» ارومیه

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر ۴۵ ساله در آبشار سوکه‌دوکل منطقه دالامپر شهرستان ارومیه اعلام شد.



او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه و تیم واکنش سریع (RRT) مرکز استان آذربایجان غربی پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.



محبوبی ادامه داد: پس از آنکه در موقعیت اثبات شد فرد سقوط کرده یک زن ۴۵ ساله است و پس از ۹ ساعت کوه‌پیمایی، دره‌نوردی و عملیات جست‌وجو در منطقه، متأسفانه تاکنون فرد مفقودشده پیدا نشده است.



