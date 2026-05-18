به گزارش کردپرس، دفتر صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد: در پی اعلام طرح ابتکاری دبیرکل اتحاد اسلامی برای حل بنبست سیاسی در اقلیم کردستان و سردی روابط موجود میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، روز دوشنبه مورخ ۲۰۲۶/۵/۱۸ ماموستا صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان به همراه هیئتی از دفتر سیاسی، با جناب «کاک مسرور بارزانی» نخستوزیر اقلیم کردستان دیدار کرد.
در این نشست، وضعیت عمومی اقلیم کردستان، عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر دو طرف بر اهمیت فعالسازی مجدد پارلمان کردستان و نهادهای قانونی و قانون اساسی اقلیم کردستان تاکید کردند.
دبیر کل اتحاد اسلامی همچنین اعلام کرد: اتحاد اسلامی، طرحی ابتکاری را برای حل بنبست سیاسی اقلیم در میان رهبری این دو حزب مطرح کرده است.
صلاحالدین بهاءالدین گفت: کاک مسرور بارزانی با احترام و قدردانی این یادداشت را تحویل گرفت و ضمن اشاره به بحرانها و موانع پیشرو، با ضرورت برداشتن گامهای عملی برای فعالسازی مجدد پارلمان و ساماندهی به وضعیت داخلی خودمان موافقت کرد.
نظر شما