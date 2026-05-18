به گزارش کردپرس، دفتر صلاح‌الدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد: ​در پی اعلام طرح ابتکاری دبیرکل اتحاد اسلامی برای حل بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان و سردی روابط موجود میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، روز دوشنبه مورخ ۲۰۲۶/۵/۱۸ ماموستا صلاح‌الدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان به همراه هیئتی از دفتر سیاسی، با جناب «کاک مسرور بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان دیدار کرد.

​در این نشست، وضعیت عمومی اقلیم کردستان، عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر دو طرف بر اهمیت فعال‌سازی مجدد پارلمان کردستان و نهادهای قانونی و قانون اساسی اقلیم کردستان تاکید کردند.

​دبیر کل اتحاد اسلامی همچنین اعلام کرد: اتحاد اسلامی، طرحی ابتکاری را برای حل بن‌بست سیاسی اقلیم در میان رهبری این دو حزب مطرح کرده است.

صلاح‌الدین بهاءالدین گفت: ​کاک مسرور بارزانی با احترام و قدردانی این یادداشت را تحویل گرفت و ضمن اشاره به بحران‌ها و موانع پیش‌رو، با ضرورت برداشتن گام‌های عملی برای فعال‌سازی مجدد پارلمان و ساماندهی به وضعیت داخلی خودمان موافقت کرد.