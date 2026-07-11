به گزارش کردپرس، از میراث آریا؛ جلیل رستم‌پور، اظهار کرد: با هدف حفاظت بهینه و تسهیل در دسترسی پژوهشگران و عموم مردم به منابع غنی تاریخی، همکاران امور موزه‌های اداره‌کل در موزه مردم‌شناسی ارومیه مستقر شدند و فرآیند ساماندهی کتب و نسخ خطی تجمیع‌شده در این مکان را در سه محور اصلی آغاز کردند.

مدیر موزه‌های آذربایجان غربی افزود: در گام نخست، همه مشخصات و عناوین کتب و نسخ، استخراج و فهرست‌برداری شده است تا پس از تحویل به واحد انفورماتیک اداره‌کل، در وب‌سایت رسمی برای بهره‌برداری عموم و پژوهشگران بارگذاری شود.

او با اشاره به اهمیت مستندسازی الکترونیک تصریح کرد: به منظور ایجاد آرشیو دیجیتال و کاهش آسیب‌های احتمالی به نسخ اصلی، مستندسازی تصویری از تمامی آثار صورت گرفته است تا به‌صورت مجموعه‌های الکترونیکی در دسترس قرار گیرد.

رستم‌پور گفت: یکی از اقدامات مهم در این فرآیند، یکسان‌سازی سیستم شماره‌گذاری بود؛ به گونه‌ای که تمامی شماره‌های قدیمی و متفاوتِ درج‌شده بر روی یک نسخه، حذف و با تطبیق دقیق اسناد دفتر اموال، شماره‌گذاری جدید و واحدی برای هر اثر تعیین شد.

او اضافه کرد: این پروژه یک اقدام مستمر است و پس از تکمیل در موزه مردم‌شناسی ارومیه، در سایر موزه‌های استان نیز برای تمامی نسخ خطی و اسناد مکتوب به اجرا درخواهد آمد تا گامی موثر برای صیانت از میراث مکتوب استان برداشته شود.