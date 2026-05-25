اتحاد اسلامی از احتمال نشست حزب دمکرات و اتحادیه میهنی خبر داد

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین بابکر، سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان، در گفت‌وگو با رسانه‌های وابسته به حزب دمکرات کردستان اعلام کرد موضع مسعود بارزانی درباره وضعیت کنونی اقلیم کردستان «بسیار مثبت» بوده و او نسبت به شرایط فعلی، به‌ویژه وضعیت پارلمان و دولت، ابراز نگرانی کرده است.

به گفته صلاح الدین بابکر، مسعود بارزانی خواهان آن است که پارلمان اقلیم کردستان در سریع‌ترین زمان ممکن دوباره فعال شود و کابینه جدید دولت اقلیم تشکیل شود.

او همچنین گفت نچیروان بارزانی نیز حمایت گسترده‌ای از ابتکار عمل اتحاد اسلامی برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها داشته و از صلاح‌الدین بهاءالدین خواسته است تلاش‌های خود را ادامه دهد.

سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان افزود این حزب احساس کرده که هم حزب دمکرات و هم اتحادیه میهنی نیت مثبتی برای حل مشکلات دارند؛ به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود پس از عید قربان، نشست‌هایی در سطح دفترهای سیاسی دو حزب برگزار شود تا اختلافات، انتقادها و خواسته‌های دو طرف به‌صورت مستقیم بررسی شود.

او تأکید کرد هدف اصلی این نشست‌ها، باز کردن گره‌های مربوط به فعال‌سازی پارلمان و تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان است.

صلاح‌الدین بابکر در پایان اعلام کرد هرچند نشست‌های آینده احتمالاً به‌صورت دوجانبه میان دو حزب برگزار خواهد شد، اما در صورت درخواست دو طرف، اتحاد اسلامی کردستان آماده است به‌عنوان میانجی در این گفت‌وگوها مشارکت کند.