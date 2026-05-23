به گزارش کردپرس، عثمان کاروانی به خندان گفت: «ابتکاری که به حزب دمکرات و اتحادیه میهنی ارائه کردهایم، در سه سطح بوده است؛ رسانه، پارلمان و تشکیل دولت اقلیم کردستان، و همچنین هماهنگی و کار مشترک در بغداد.»
او افزود: «از طرفها خواستهایم فضای رسانهای را برای برگزاری نشست رهبران بر سر یک میز آماده کنند. همچنین پارلمانی که نزدیک به ۱۸ ماه تعطیل شده، دوباره فعال شود و دولت تشکیل گردد.»
کاروانی همچنین اشاره کرد که در ابتکار دفتر سیاسی ڵتحاد اسلامی آمده است که نیروهای سیاسی در بغداد باید بهعنوان “کُرد” عمل کنند و اختلافات دیگر بر سر پستها نباشد، بلکه بر سر حقوق و شایستگی شهروندان اقلیم کردستان متمرکز شود.
او گفت با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، و مسرور بارزانی، معاون رئیس حزب دمکرات، دیدار کردهاند و اکنون در انتظار پاسخ آنها هستند. به گفته او، اتحاد اسلامی خواهان توافقی ریشهای و دائمی بر سر مشکلات است، نه راهحلهای موقت و «پانادولی»، زیرا مردم اقلیم از این کشمکشها خسته شدهاند.
به گفته کاروانی، هر دو حزب از این ابتکار استقبال کردهاند، اما نتیجه نهایی هنوز مشخص نیست: «اینکه منافع ملی بر منافع شخصی غلبه میکند یا نه، موضوع دیگری است.»
در رابطه با مشارکت در کابینه دهم دولت اقلیم کردستان، عثمان کاروانی گفت: «ما تصمیم خود را گرفتهایم که در دولت شرکت نکنیم؛ با اینکه هر دو حزب از ما خواستهاند و حتی پستهای بسیار بالایی هم پیشنهاد دادهاند، اما ما آنها را رد کردهایم.»
او در پاسخ به این سؤال که اگر اتحاد وارد دولت شود، آیا ممکن است یکی از چهار ریاست به این حزب واگذار شود، گفت: «هر چیزی بخواهیم و درخواست کنیم، به ما میدهند، اما نمیخواهیم پست بگیریم. گرفتن پست آسان است؛ حتی اگر یکی از چهار ریاست هم نباشد، از پایینترین مسئولیتها تا بالاترین مقامها را هم میتوانیم بگیریم، اما چنین چیزی را نمیخواهیم.»
این ابتکار اتحاد اسلامی کردستان در حالی مطرح میشود که بنبست سیاسی میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان روند تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان را متوقف کرده است؛ با این حال این حزب تلاش دارد نقش میانجی را ایفا کند.
اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان کردستان ۷ کرسی و در پارلمان عراق ۴ کرسی در اختیار دارد.
نظر شما