به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت کارکنان دولت، افزود: بهبود پرداخت‌ها و مزایا باید بر پایه عدالت و بدون هرگونه تبعیض میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.



او همچنین اثربخشی اعتبارات را مهم‌ترین معیار تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای دانسته و خاطرنشان کرد: منابع محدود استان نباید میان پروژه‌های متعدد و کم‌اثر توزیع شود، بلکه باید به سمت طرح‌هایی هدایت شود که نقش راهبردی در توسعه استان دارند و امکان بهره‌برداری از آنها در زمان مناسب فراهم است.



استاندار آذربایجان‌غربی محورهایی چون بازرگان، رازی، پیرانشهر - تمرچین، کریدور شمال - جنوب، مهاباد - سردشت و ارومیه - تبریز را از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی استان برشمرده و افزود: تکمیل این طرح‌ها علاوه بر شتاب‌بخشی به توسعه آذربایجان‌غربی، جایگاه استان را در ترانزیت، تجارت و ارتباطات کشور با مرزهای مشترک ارتقاء می‌دهد.

رحمانی همچنین با تأکید بر توسعه متوازن استان، اضافه کرد: در توزیع اعتبارات و اجرای پروژه‌های عمرانی هیچ تفاوتی میان شهرستان‌های آذربایجان‌غربی وجود ندارد و همه مناطق باید به‌صورت عادلانه از فرصت‌های توسعه‌ای برخوردار شوند.



او در پایان اعتبارات اختصاص یافته با دستور رئیس‌جمهور را فرصتی ارزشمند برای جهش پروژه‌های عمرانی استان دانسته و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات ملی، اصلاح سازوکار توزیع درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و پیگیری مطالبات استان در دستورکار باشد.



