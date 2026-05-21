ابتکار عمل اتحاد اسلامی کردستان؛ عاملی برای تفرقه اپوزیسیون یا اتحاد دو حزب حاکم؟

به گزارش کردپرس، ابتکار عملی که از توسط دبیرکل حزب اتحاد اسلامی کردستان اعلام شد و در همین راستا پیام‌هایی را به بافل طالبانی و به مسرور بارزانی ارسال کرد، با هدف فعال‌سازی مجدد پارلمان و تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان صورت گرفته است.

استاندارد نوشت: بر اساس محتوای این ابتکار عمل، پارلمان باید ظرف مدت یک ماه فعال شود و مأموریت تشکیل دولت جدید نیز واگذار گردد. این دومین ابتکار عمل از این دست از سوی حزب اتحاد اسلامی است؛ چرا که پیش از این و قبل از انتخاب رئیس‌جمهور [عراق] نیز ابتکار عملی را برای یکپارچه‌سازی نیروهای کردی اعلام کرده بود، اما در آن زمان هیچ‌کدام از دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به آن پاسخی ندادند.

ابتکار عمل این‌بار، در میان خودِ جریان‌های اپوزیسیون با هم‌صدایی و موافقت همراه نبوده است؛ زیرا حزب جماعت عدالت کردستان تأکید می‌کند که انتخابات باید تکرار شود و پارلمان به جای فعال‌سازی مجدد، باید منحل گردد که این موضع دقیقاً برخلاف طرح دبیرکل اتحاد اسلامی است. از سوی دیگر، جنبش موضع میهنی نیز با این ایده که اپوزیسیون بخواهد نقش میانجی را بین دو حزب حاکم ایفا کند، موافق نیست.

​تا به این لحظه و در مرحله اول، هر دو طرف اتحادیه و دمکرات با توقف جنگ رسانه‌ای موافقت کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که آیا در مراحل بعدی که شامل تقسیم پست‌ها و منصب‌ها می‌شود، این دو جریان به موفقیت دست خواهند یافت یا خیر.

​هم‌زمان به باور ناظران، دیدار با مسرور بارزانی به جای مسعود بارزانی، نشانه‌ای آشکار از این است که در حال حاضر رهبری دمکرات در این اختلافات بر عهده مسرور بارزانی است. اختلافات بر سر تقسیم پست‌ها بسیار عمیق است؛ اتحادیه به این دلیل که پس از توافق با جنبش نسل نو خود را صاحب ۳۸ کرسی می‌داند، حاضر نیست سهمی کمتر از نصف را قبول کند. در مقابل، حزب دمکرات نیز تا این لحظه اصرار دارد که تنها بر اساس حجم کرسی‌های واقعی خودِ اتحادیه یعنی ۲۳ کرسی با آن‌ها مذاکره کند. به همین دلیل، این اختلاف عمیق، شانس موفقیت ابتکار عمل دبیرکل اتحاد اسلامی را کاهش داده است.