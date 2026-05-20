به گزارش کردپرس، «مصطفی عبدالله» عضو دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان در گفتوگو با پنجره جزئیات و دلایل ارائه این ابتکارعمل را تشریح کرد.
او با اشاره به وضعیت کنونی اقلیم کردستان گفت، ارزیابی اتحاد اسلامی نشان میدهد اقلیم در آستانه بنبست قرار گرفته است.
به گفته وی، پایان یافتن دوره قانونی نهادهای اقلیم از جمله پارلمان و دولت، اختلافات عمیق میان احزاب سیاسی و همچنین ضعف روزافزون اقلیم در برابر بغداد، از مهمترین دلایل این وضعیت است.
مصطفی عبدالله تاکید کرد که اقلیم کردستان به دلیل دنبال کردن «دو سیاست متفاوت» در قبال بغداد، روزبهروز ضعیفتر شده است؛ این در حالی است که در بغداد دولت تشکیل شده، پارلمان فعال است و رئیسجمهور نیز انتخاب شده است.
او افزود این عوامل باعث شد «صلاحالدین بهاالدین» دبیرکل اتحاد اسلامی، ایده این ابتکارعمل را در دفتر سیاسی مطرح کند که در نهایت به تهیه یادداشتی سهمحوری منجر شد.
عضو دفتر سیاسی اتحاد اسلامی درباره مراحل اجرای این طرح گفت: «گفتوگو با همه طرفها را آغاز میکنیم و این روند را از حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان شروع خواهیم کرد، چون آنها در درجه نخست ریشه مشکلات هستند.»
وی همچنین اعلام کرد که حزبش در انتظار پاسخ دمکرات و اتحادیه است، اما همزمان قصد دارد با دیگر احزاب دارای کرسی پارلمان نیز نشست برگزار کند؛ زیرا یکی از محورهای اصلی این طرح، فعالسازی پارلمان کردستان و تعیین راهکار تشکیل دولت برای احزابی است که خواهان مشارکت هستند.
مصطفی عبدالله در پاسخ به پرسشی درباره وجود گفتوگوهای قبلی با حزب دمکرات کردستان، انجام هرگونه مذاکره پیشین را رد کرد، اما گفت: «صلاحالدین بهاالدین، دبیرکل، دیداری با حزب دمکرات دارد و در آن نشست، گفتوگوهای فشردهای درباره محتوای یادداشت سهمحوری انجام خواهد شد.»
