سرخط خبرهای ۲۰ تیر خبرگزاری کردپرس

خانواده یک گریلا در قندیل: پ ک ک کار خودش را کرد حالا نوبت حکومت است

خانواده زینب اوز با نام سازمانی «بریتان بوتان»، یکی از نیروهایی که سال گذشته در مراسم نمادین سوزاندن سلاح‌ها شرکت کرده بود، با انتقاد از برداشته نشدن گام‌های حقوقی از سوی حکومت ترکیه گفتند فرزندانشان برای صلح هر کاری لازم بود انجام دادند و اکنون دولت باید مسئولیت خود را انجام دهد.

سوریه در دوره گذار؛ دستاوردهای کردها

در حالی که دولت انتقالی سوریه زبان کردی را به رسمیت شناخته، نوروز را تعطیل رسمی اعلام کرده و به هزاران کرد بدون تابعیت، حق شهروندی اعطا کرده است، با این حال افزایش قیمت‌ها و تضعیف ساختار اداره خودگردان، نگرانی‌های تازه‌ای را در شمال‌شرق سوریه ایجاد کرده است.

کردها؛ حلقه اتصال راهبرد جدید آمریکا در عراق، سوریه و ترکیه

تحلیل‌ها نشان می‌دهد واشنگتن در حال شکل‌دهی به نظمی جدید در غرب آسیاست که بر کریدورهای انرژی، تجارت و اتصال منطقه‌ای استوار است. در این چارچوب، کردها نه به‌عنوان یک بازیگر واحد، بلکه به‌عنوان حلقه‌های اتصال میان عراق، سوریه و ترکیه نقش‌آفرینی می‌کنند.

اردوغان: ترکیه به تلاش خود برای همکاری با متحدان ناتو ادامه خواهد داد

رئیس‌جمهور ترکیه با انتشار پیامی درباره سی‌وششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، این نشست را فرصتی برای بررسی موضوعات امنیتی، دفاعی و تحولات منطقه‌ای دانست.