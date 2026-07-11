پژدر آلتان: سوریه به میدان رقابت پنهان ترکیه، آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است

سرویس سوریه- پژدر آلتان، روزنامهنگار کُرد، در یادداشتی با بررسی تحولات اخیر سوریه، از جمله سفر امانوئل مکرون به دمشق و انفجارهای همزمان با این سفر، به تحلیل رقابتهای امنیتی و اطلاعاتی میان ترکیه، آمریکا، اسرائیل و دیگر بازیگران منطقهای پرداخت و ادعاهای مطرحشده درباره نقش آنکارا در این تحولات را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش کردپرس، پژدر آلتان، روزنامهنگار کُرد، در یادداشتی در خبرگزاری مزوپوتامیا، به بررسی تحولات امنیتی و سیاسی اخیر سوریه پرداخت و با تمرکز بر سفر امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، به دمشق و انفجارهای همزمان با این سفر، مدعی شد که این رخدادها را باید در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی و اطلاعاتی میان ترکیه، آمریکا، اسرائیل و دیگر بازیگران منطقهای ارزیابی کرد. او در این تحلیل، با طرح ادعاهایی درباره نقش نهادهای امنیتی ترکیه، به بررسی اهداف آنکارا در سوریه، رقابت بر سر نفوذ منطقهای و پیامدهای این تحولات برای دولت موقت سوریه پرداخت.
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