ثبت ٩٦ حادثه رانندگی طی یک روز در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده به خبرنگاران اظهار کرد: روز جمعه برای تیمهای اورژانس استان، روزی پرترافیک و پرحادثه رقم خورد، و تا ساعت ۲۲ روز جمعه آمار تصادفات جادهای و شهری در استان به عدد ۹۶ مورد رسید.
رضازاده اضافه کرد: در شرایط عادی، میانگین تصادفات گزارش شده به اورژانس در طول ۲۴ ساعت، بین ۶۰ تا ۷۰ مورد است، اما روز جمعه تنها تا ساعت ۱۰ شب، شاهد ثبت ۹۶ مورد تصادف بودهایم که نشاندهنده افزایش حدود ۵۰ درصدی حوادث رانندگی نسبت به روزهای معمول است.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی بر اینکه این حجم از حوادث، فشار عملیاتی بیسابقهای را به پایگاههای اورژانس وارد کرده است، افزود: تیمهای عملیاتی ما از صبح روز جمعه در یک وضعیت آمادهباش کامل برای پوشش این حجم از حوادث حضور داشتهاند، اما تکرار این سطح از حوادث، نه تنها ظرفیتهای درمانی را به چالش میکشد، بلکه گویای بی احتیاطیهای مشهود در محورهای درونشهری و برونشهری است.
رضازاده با هشدار به رانندگان نسبت به افزایش ایمنی، گفت: این جهش ناگهانی در آمار تصادفات، صرفا یک عدد نیست؛ این به معنای دهها خانوادهای است که امروز با تروما و آسیبهای ناشی از تصادف مواجه شدهاند.
او تاکید کرد: از رانندگان تقاضا داریم، با احتیاط مضاعف، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت فواصل طولی، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.
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