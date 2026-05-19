۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۱

توقف کمپین رسانه‌ای علیه اتحادیه میهنی پس از استقبال مسرور بارزانی از ابتکار اتحاد اسلامی

توقف کمپین رسانه‌ای علیه اتحادیه میهنی پس از استقبال مسرور بارزانی از ابتکار اتحاد اسلامی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسرور بارزانی در نخستین اقدام عملی پس از ابتکار اتحاد اسلامی کردستان برای کاهش تنش‌های سیاسی، دستور توقف کمپین رسانه‌ای علیه اتحادیه میهنی کردستان را صادر کرد؛ اقدامی که با هدف آرام‌سازی اوضاع و فراهم کردن زمینه فعال‌سازی پارلمان و تشکیل کابینه جدید انجام شده است.

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی روز ۱٨ مه ۲۰۲٦ در اربیل با صلاح‌الدین بهاءالدین دیدار کرد.

بوار نیوز نوشت: این دیدار پس از ابتکار اخیر اتحاد اسلامی کردستان برای کاهش تنش‌های سیاسی در اقلیم کردستان انجام شد؛ ابتکاری که هدف آن نزدیک کردن دیدگاه‌ها و آرام‌سازی فضای سیاسی میان احزاب عنوان شده است.

در جریان این نشست، مسرور بارزانی از ابتکار اتحاد اسلامی استقبال کرد و به صورت رسمی دستور توقف کمپین رسانه‌ای علیه اتحادیه میهنی کردستان را صادر کرد.

این اقدام به عنوان گامی در راستای آرام کردن فضای سیاسی اقلیم کردستان و فراهم‌سازی زمینه برای فعال شدن دوباره پارلمان و تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم ارزیابی می‌شود.

صلاح‌الدین بهاءالدین روز گذشته نیز با بافل طالبانی دیدار کرده و در آن دیدار نیز ابتکار جماعت عدالت را مطرح کرده بود.

کد مطلب 2795610

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha