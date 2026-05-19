به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی روز ۱٨ مه ۲۰۲٦ در اربیل با صلاح‌الدین بهاءالدین دیدار کرد.

بوار نیوز نوشت: این دیدار پس از ابتکار اخیر اتحاد اسلامی کردستان برای کاهش تنش‌های سیاسی در اقلیم کردستان انجام شد؛ ابتکاری که هدف آن نزدیک کردن دیدگاه‌ها و آرام‌سازی فضای سیاسی میان احزاب عنوان شده است.

در جریان این نشست، مسرور بارزانی از ابتکار اتحاد اسلامی استقبال کرد و به صورت رسمی دستور توقف کمپین رسانه‌ای علیه اتحادیه میهنی کردستان را صادر کرد.

این اقدام به عنوان گامی در راستای آرام کردن فضای سیاسی اقلیم کردستان و فراهم‌سازی زمینه برای فعال شدن دوباره پارلمان و تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم ارزیابی می‌شود.

صلاح‌الدین بهاءالدین روز گذشته نیز با بافل طالبانی دیدار کرده و در آن دیدار نیز ابتکار جماعت عدالت را مطرح کرده بود.