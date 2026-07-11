نفوذ گرما تا پایان هفته در آذربایجان غربی ادامه دارد

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با نفوذ تدریجی الگوی پرارتفاع جنب حاره، نفوذ توده هوای گرم از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده و تا اواخر هفته جاری ادامه دارد.

او افزود: افزایش دما و تداوم گرمای هوا کلیه مناطق استان را دربر می گیرد لذا افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال گرمازدگی گروه های حساس، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل ها نیز قابل پیش بینی است.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: آمادگی دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران در مدیریت بهینه مصرف انرژی، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و جنگل، اجتناب گروه های حساس از فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات گرم روز، تدارک برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالن های پرورشی، انجام عملیات کشاورزی در ساعات خنک روز و توجه به توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی پیشنهاد می شود.

هم اکنون گرمترین دما مربوط به بوکان و پلدشت با ٣٨ درجه سانتیگراد و خنک ترین شهر استان هم چالدران با ٢٨ درجه سانتیگراد است.