فرماندار چهاربرج افزود: این تالاب که در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش بارندگی‌ها و اختلال در مسیرهای تامین آب با چالش‌های جدی مواجه بوده، در پی بارش‌های اخیر و اجرای اقدامات هدفمند، بار دیگر احیا شده و حیات به این زیست‌بوم ارزشمند بازگشته است.

او ادامه داد: پیگیری ویژه استاندار آذربایجان‌غربی برای تسریع روند احیای تالاب‌های استان، به‌ویژه تاکید بر لایروبی رودخانه‌ها و بازگشایی مسیرهای منتهی به تالاب قره‌قشلاق، نقش موثری در هدایت روان‌آب‌ها و تامین حقابه این پهنه آبی داشته است.

صمدی تصریح کرد: احیای تالاب قره‌قشلاق افزون بر کمک به بازگشت حیات به این اکوسیستم مهم، در بهبود وضعیت زیست‌محیطی منطقه، افزایش تنوع زیستی و حمایت از معیشت جوامع محلی نیز تأثیرگذار خواهد بود، این اقدام می‌تواند نمونه‌ای موفق از مدیریت هماهنگ منابع طبیعی و حفاظت از زیست‌بوم‌های ارزشمند در آذربایجان‌غربی به شمار رود.