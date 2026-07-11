بهگزارش کردپرس، فخرالدین صمدی اظهار کرد: تالاب قرهقشلاق چهاربرج که در سالهای اخیر با خطر خشکی و کاهش منابع آبی دست و پنجه نرم میکرد، با پیگیریهای مستمر استاندار آذربایجانغربی و اجرای اقدامات لازم برای تامین و هدایت آب، بار دیگر پس از ۱۵ سال احیا شد.
فرماندار چهاربرج افزود: این تالاب که در سالهای اخیر بهدلیل کاهش بارندگیها و اختلال در مسیرهای تامین آب با چالشهای جدی مواجه بوده، در پی بارشهای اخیر و اجرای اقدامات هدفمند، بار دیگر احیا شده و حیات به این زیستبوم ارزشمند بازگشته است.
او ادامه داد: پیگیری ویژه استاندار آذربایجانغربی برای تسریع روند احیای تالابهای استان، بهویژه تاکید بر لایروبی رودخانهها و بازگشایی مسیرهای منتهی به تالاب قرهقشلاق، نقش موثری در هدایت روانآبها و تامین حقابه این پهنه آبی داشته است.
صمدی تصریح کرد: احیای تالاب قرهقشلاق افزون بر کمک به بازگشت حیات به این اکوسیستم مهم، در بهبود وضعیت زیستمحیطی منطقه، افزایش تنوع زیستی و حمایت از معیشت جوامع محلی نیز تأثیرگذار خواهد بود، این اقدام میتواند نمونهای موفق از مدیریت هماهنگ منابع طبیعی و حفاظت از زیستبومهای ارزشمند در آذربایجانغربی به شمار رود.
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