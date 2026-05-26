به گزارش کردپرس، علی حمه صالح در واکنش به دیدارها و تحرکات اخیر مسرور بارزانی در بغداد، با انتقاد تند از احزاب حاکم اقلیم کردستان، آنان را متهم کرد که به جای دفاع از «آرمان کُردایتی»، درگیر رقابت برای نزدیک‌تر شدن به جریان‌های مختلف عراقی شده‌اند.

رئیس جنبش موضع میهنی در پیامی انتقادی نوشت: «اکنون رقابت میان آن‌ها بر سر این است که چه کسی بیشتر خود را به سنی‌های تندرو، حشد الشعبی و گروه‌های پهپادانداز نزدیک کند و در مقابل، طرف دیگر را در هم بشکند.»

او نتیجه این وضعیت را «تقسیم شدن به دو جبهه جداگانه برای نابودی یکدیگر» توصیف کرد و با لحنی کنایه‌آمیز افزود: «کدام کُردایەتی؟! کدام میهن‌پرستی؟!»

علی حمه صالح همچنین احزاب اصلی اقلیم کردستان را متهم کرد که تنها به «حکومت حزبی، ارتش حزبی، دستگاه امنیتی حزبی، دادگاه حزبی و جغرافیای حزبی» باور دارند و اعتقادی به تشکیل یک ساختار حکومتی کارآمد و نهادهای مشترک در اقلیم کردستان ندارند.

اظهارات این چهره سیاسی در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر، مسرور بارزانی در بغداد با برخی جریان‌های سیاسی دیدار و رایزنی کردە است.