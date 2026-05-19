به گزارش کردپرس از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الیاس حضرتی در گردهمایی روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی در هفته گرامیداشت روابط‌عمومی که از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت و با حضور جمعی از اعضای دولت و مدیران روابط‌عمومی‌ها برگزار شد، اظهار کرد: نمی‌توان از روابط‌عمومی و سواد دیجیتال سخن گفت و از موضوع حیاتی دسترسی به فضای مجازی و اینترنت چشم‌پوشی کرد.

او با بیان اینکه در شرایط جنگی محدودیت موقتی در اینترنت برای حفظ امنیت جامعه اعمال می‌شود که در تمام دنیا رایج است، ادامه داد: اما خاموشی دیجیتال و انسداد طولانی‌مدت نباید به رویه دائم تبدیل شود. بخشی از مردم به‌شدت تحت فشار اقتصادی و فرسایش روانی ناشی از قطعی اینترنت بین‌الملل هستند و کسب‌وکار دیجیتال آسیب‌های فراوانی دیدند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، افزود: بار دیگر با صراحت اعلام می‌کنم سیاست قطعی و بدون عقب‌نشینی دولت دکتر پزشکیان گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ است. فیلترینگ گسترده نه تنها کارایی نداشته است؛ بلکه منجر به رواج فیلترشکن‌ها شده است و امنیت سایبری کشور به را به مخاطره انداخته است.

حضرتی ادامه داد: رئیس‌جمهور با منش گفتگو محوری خود تلاش‌هایی برای تفاهم در شورای‌عالی فضای مجازی انجام دادند و گشایش اولیه رخ داد؛ اما اختلاف‌نظرها و تلاطم جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه فرایند این موضوع را به تأخیر انداخت. در روزهای اخیر با انتصاب دکتر عارف به‌عنوان مسئول شورای راهبردی و سیاست‌گذاری اینترنت کشور این امر با جدیت در حال پیگیری است. تا جایی که اطلاع دارم تا کنون سه جلسه با کارشناسان مختلف برای یافت راه حل برگزار شده و ما نیز از ایشان تشکر می‌کنیم ان‌شاءالله در هفته‌های پیش رو این امر به ثمر خواهد رسید.

او تصریح کرد: در جهانی که تلفن همراه یک رسانه است و هر شهروند می‌تواند تولیدکننده محتوا باشد و یک ویدئو چندثانیه‌ای بیش از ده‌ها گزارش بر افکار عمومی اثر می‌گذارد؛ روابط‌عمومی دیگر یک واحد تشریفاتی و اداری و رسانه‌ای نیست؛ بلکه تولیدکننده اعتماد است. روابط‌عمومی در سطحی عمیق‌تر بخشی از حکمرانی ارتباطی کشورها است و ما در ایران نیز بیش از هر زمان دیگری به گفتگو و اعتمادسازی و سرمایه اجتماعی نیاز داریم. این مأموریت بدون روابط‌عمومی‌های حرفه‌ای، علمی و اخلاق‌مدار و آینده‌نگر ممکن نیست.