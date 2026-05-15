به گزارش کردپرس پس از آنکه در چند رسانه و همچنین از زبان یکی از نمایندگان حزب دمکرات کردستان مطرح شد که گفتوگوهایی برای معرفی دکتر مثنی امین بهعنوان نامزد پست معاون نخستوزیر عراق در جریان است، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در بغداد اعلام کرد که هیچ اطلاعی از چنین موضوعی ندارد و تاکنون هیچ گفتوگویی در این باره با آنان انجام نشده است.
دکتر مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در مجلس نمایندگان عراق، روز پنجشنبه ۱۴/۵/۲۰۲۶ اعلام کرد: «ما خود را برای هیچ پستی نامزد نکردهایم و این خبر هیچ مبنایی ندارد. تاکنون هیچ گفتوگویی درباره این موضوع با ما انجام نشده است.»
وی همچنین افزود: «ما بهعنوان این ۱۰ نماینده، حق خود میدانیم که یک پست اجرایی در اختیار داشته باشیم و بهعنوان سه جریان اپوزیسیون با یکدیگر ائتلاف داریم. اگر هم نامزدی مطرح باشد، یا نامزد اتحاد اسلامی خواهد بود یا نامزد مشترک آن سه حزب برای هر پستی.»
رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی همچنین اشاره کرد که اگر دو حزب حاکم به این نتیجه برسند که از انحصارطلبی دست بردارند و از افراد توانمند خارج از چارچوب خود حمایت کنند، این میتواند اقدامی مثبت باشد و فرصتی برای خدمت به مطالبات برحق مردم کردستان فراهم کند.
نظر شما