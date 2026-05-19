به گزارش کردپرس، نشست تخصصی همکاریهای اقتصادی مشترک استان آذربایجانغربی و استانهای همجوار کشور ترکیه جهت تدوین مواضع واحد و کارشناسیشده استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد.
محور اصلی این جلسه، ایجاد یک رویکرد منسجم و علمی برای مذاکرات دوجانبه با طرف ترکیهای بود تا از ظرفیتهای اقتصادی مرزی به نحو بهینه استفاده شود.
در این نشست که آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرایی مصوبات نشست های پیشین، پیشنهادات تخصصی دستگاههای اجرایی جهت درج در تفاهمنامههای نشست هشتم مورد پایش و ارزیابی دقیق قرار گرفت.
همچنین، نشست مذکور به واکاوی چالشهای جاری در پایانههای مرزی استان اختصاص یافت. کارشناسان و مدیران حاضر در جلسه با بررسی موانع موجود در گلوگاههای مرزی، راهکارهایی را برای تسهیل تردد کالا و بهبود فرآیندهای تجاری مطرح کردند تا مسیر برای تقویت روابط اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو طرف هموار گردد.
