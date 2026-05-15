به گزارش کردپرس در چارچوب تلاشهای سیاسی برای فعالسازی دور جدید پارلمان کردستان و تکمیل حد نصاب قانونی جلسات، حزب دمکرات کردستان پیشنهاد سیاسی تازهای را به اتحاد اسلامی کردستان ارائه کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حزب دمکرات کردستان از اتحاد اسلامی خواسته است که هفت نمایندهاش در نشستهای پارلمان شرکت کنند و در مقابل، حزب دمکرات آمادگی دارد از پست معاون نخستوزیر عراق به نفع اتحاد اسلامی صرفنظر کند.
سایت تحلیلی استاندارد نوشت: در این باره، شیروان دوبردانی این اطلاعات را تأیید کرده و اعلام کرده است که ممکن است پارتی این منصب حاکمیتی بغداد را به دکتر مثنی امین واگذار کند.
ناظران سیاسی اشاره میکنند که حزب دمکرات کردستان میخواهد همان بازی سیاسیای را با اتحاد اسلامی تکرار کند که پیشتر اتحادیه میهنی کردستان با جنبش نسل نو انجام داد؛ زمانی که نسل نو در برابر پیوستن به اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان، وزارت محیط زیست عراق را در بغداد به دست آورد.
از سوی دیگر، اطلاعات حاکی از آن است که سفر اخیر مسرور بارزانی به ترکیه و دیدارش با رجب طیب اردوغان نیز بخشی از ارتباط با این طرح بوده است. گفته میشود مسرور بارزانی از رئیسجمهور ترکیه خواسته تا از روابط خود برای قانع کردن اتحاد اسلامی جهت پذیرش پیشنهاد حزب دمکرات کردستان استفاده کند.
جلال پریشان از نمایندگان سابق حزب دمکرات امروز این گمانهزنیها را تأیید کرد و گفت که سفر بارزانی به ترکیه بُعدی مرتبط با فعالسازی پارلمان کردستان داشته است.
درباره موضع اتحاد اسلامی نیز، این حزب تاکنون بهصورت رسمی پیوستن به صف حزب دمکرات را رد کرده است. رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان اعلام کرده که آنان بخشی از هیچ جبهه سیاسی علیه طرف دیگر نخواهند شد.
همزمان، دکتر مثنی امین اشاره کرده است که آنان بهعنوان سه جریان سیاسی (اتحاد اسلامی، جماعت عدالت و موضع میهنی) دارای ۱۰ کرسی هستند و میخواهند بر اساس استحقاق سیاسی، یک پست عالی دریافت کنند؛ موضوعی که بهعنوان نشانهای از رد شرط حزب دمکرات تفسیر میشود.
