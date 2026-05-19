به گزارش کردپرس، رئیس کمیته حقوق بشر اعلام کرد این نهاد در سلیمانیه چند دیدار و بازدید را در چارچوب پیگیری پرونده لاله‌زار و وضعیت زندانیان انجام داده است.

در متن بیانیه آمده است که این هیئت ابتدا با «عمر احمد محمد» رئیس دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه دیدار کرده تا آخرین تحولات مربوط به انتقال پرونده لاله‌زار به دادگاه تجدیدنظر را بررسی کند.

بر اساس این بیانیه، اعضای نهاد حقوق بشر همچنین با «محمد قادر توفیق» معروف به «حمه‌رش» دیدار کرده‌اند؛ فردی که در جلسه دادگاه مدعی شده بود در دوره بازجویی با انواع شکنجه روبه‌رو شده است.

این کمیته همچنین با «کارزان احمد محمد» دیدار کرده که در شبکه‌های اجتماعی اخباری درباره شکنجه شدن او منتشر شده بود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که هیئت نهاد حقوق بشر از زندان زنان و نوجوانان نیز بازدید کرده تا موضوع خودکشی یکی از نوجوانان بازداشت‌شده را پیگیری کند؛ رخدادی که پس از انتشار اخباری مبنی بر پایان دادن او به زندگی خود با وسیله‌ای شبیه طناب، جنجال‌برانگیز شده است. در همین حال خانواده این نوجوان معتقدند او خودکشی نکرده است.

کمیته حقوق بشر تاکید کرده است که مجموعه‌ای از اطلاعات و یافته‌ها را در گزارش‌های خود ثبت کرده و آن‌ها را به نهادهای ذیربط ارائه خواهد کرد و در عین حال بر ضرورت احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر تاکید کرده است.

در پایان این بیانیه آمده است که جزئیات بیشتر این بازدیدها بعداً در بیانیه‌ای رسمی در صفحه رسمی نهاد حقوق بشر منتشر خواهد شد.