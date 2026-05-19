۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷

معاون استاندار کردستان:

مقاومت دستگاه ها مانع جدی مولدسازی اموال مازاد است

سرویس کردستان - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان با انتقاد از روند کند مولدسازی در استان، گفت: برخی دستگاه های اجرایی در شناسایی و فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند و این موضوع مانع بهره گیری از ظرفیت های موجود برای توسعه استان شده است.

به گزارش کرد پرس، محمد ملک در نخستین جلسه کارگروه مولدسازی استان در سال ۱۴۰۵ که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: با ارزیابی کلی عملکرد کارگروه مولدسازی، نتیجه قابل قبولی در فروش اموال مازاد دولتی حاصل نشده و این وضعیت رضایت بخش نیست.

وی با تاکید بر نقش مولدسازی در تامین منابع مالی پروژه های نیمه تمام، افزود: فروش اموال مازاد دولتی ظرفیت مناسبی برای تکمیل و تامین مالی پروژه های راکد استان است و باید از این فرصت به شکل مطلوب استفاده شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: دستگاه ها باید با بررسی دقیق دارایی های در اختیار خود، پالایش نحوه استفاده از اموال و معرفی دارایی های مازاد به دبیرخانه، در مسیر توسعه استان و صیانت از منافع مردم با شفافیت عمل کنند.

ملک بازنگری در روند فعالیت کارگروه مولدسازی را ضروری دانست و ادامه داد: اراده، تعامل و تلاش اعضای کارگروه محرز است اما دستیابی به نتایج مطلوب، نیازمند آسیب شناسی و بررسی علل وقفه ایجاد شده در فرآیند کار است.

وی پیشنهاد کرد کارشناسان فنی راه و شهرسازی برای رفع موانع موجود به دبیرخانه کمک کنند و یادآور شد: اگر اموال مازاد زودتر تعیین تکلیف می شد، ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد می کرد.

معاون استاندار کردستان با اشاره به طولانی شدن روند فروش اموال مازاد، بیان کرد: عنصر زمان در فرآیند مولدسازی و فروش اموال در دستگاه های اجرایی به فراموشی سپرده شده و ادامه این روند موجب کاهش بهره وری و عدم دستیابی به نتایج نهایی خواهد شد.

ملک همچنین کانون کارشناسان را یکی از موانع موجود در فرآیند قیمت گذاری عنوان کرد و گفت: در قیمت گذاری اموال دولتی، قیمت منصفانه مدنظر ماست و همکاری کانون کارشناسان با دبیرخانه در ارائه قیمت های کارشناسی ضرورت دارد.

وی از آماده سازی بخشی از اموال استانداری برای فروش خبر داد و افزود: ساختمان های سازمانی تکیه و چمن متعلق به استانداری کردستان، پس از تعیین قیمت کارشناسی، آماده فروش است.

