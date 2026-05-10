اتحاد اسلامی کردستان: به بافل طالبانی گفتیم هیچ وزارتی نباید به حساب ما به نسل نو داده شود

به گزارش کردپرس، مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان عراق، اعلام کرد پس از آنکه مشخص شد اتحادیه میهنی کردستان در حال رایزنی برای واگذاری یک وزارتخانه به جنبش نسل نو است، هیئتی از جنبش موضع میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت کردستان با بافل طالبانی در بغداد دیدار کرده‌اند.

مثنی امین در گفت‌وگو با شبکه «روداو» گفت این هیئت در دیدار با رئیس اتحادیه میهنی تأکید کرده‌اند که مجموعاً ۱۰ کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارند، در حالی که نسل نو تنها سه کرسی دارد و به همین دلیل «وزارتخانه شایسته ماست و نباید به حساب ما به آن‌ها داده شود».

او افزود پس از دیدار با بافل طالبانی، هیئت مشترک این احزاب به نشست چارچوب هماهنگی نیز رفته است، اما این اقدام را «اشتباه» توصیف کرد.

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی گفت: «ما یک حزب نیستیم که با یک هیئت مشترک برویم. بهتر بود صبر می‌کردیم تا هیئت اتحادیه میهنی از نشست خارج شود و سپس هیئت ما وارد جلسه شود.»

مثنی امین درباره درخواست برخی جریان‌ها برای عذرخواهی بابت این دیدارها نیز گفت هواداران اتحاد اسلامی حساسیت زیادی نسبت به این موضوع ندارد و آن را مسئله‌ای بحرانی تلقی نمی‌کند، هرچند ممکن است هواداران جنبش موضع میهنی نسبت به چنین موضوعاتی حساس‌تر باشند.

او همچنین اعلام کرد که نوری مالکی در نشست چارچوب هماهنگی اعلام کرده بر اساس معیارهای تعیین‌شده، ۱۰ کرسی پارلمانی حق یک وزارتخانه را دارد و از واگذاری یک وزارتخانه به این سه جریان حمایت کرده است.

مثنی امین در پایان تأکید کرد تاکنون وزرای دولت جدید عراق نهایی نشده‌اند و هنوز مشخص نیست آیا این جریان‌ها موفق به دریافت وزارتخانه خواهند شد یا نه.