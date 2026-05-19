به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در جریان بازدید از تالاب هشیلان گفت: یکی از موضوعات مهمی که به صورت ویژه و خاص در دستور کار مدیریت استان قرار گرفت، بحث حفاظت از منابع آبی استان بود. تحت هر شرایطی، چه سال پربارش داشته باشیم چه سال کم‌بارش، بحث منابع آبی بسیار حائز اهمیت است.

منوچهر حبیبی افزود: یکی از اقدامات بسیار خوب که منسجم، هماهنگ و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و به ویژه دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی انجام شد، بحث انسداد چاه‌های غیرمجاز بود. آن چیزی که ما آمار داریم، حدود چهار هزار چاه غیرمجاز در سطح استان داریم که در واقع معلوم نیست وضعیت آب آنها کجاست و عملاً به صورت غیرمجاز بهره‌برداری می‌شد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: با یک هماهنگی خوب و تدبیر درست و کار بسیار خوب آب منطقه‌ای استان، در سال گذشته قریب به یکهزار و ۵۰۰ حلقه چاه را مسدود کردیم که آثارش را کاملاً در بالا آمدن سطح منابع آب زیرزمینی شاهد بودیم و چیزی نزدیک به ۶۰ میلیون مترمکعب توانستیم از این محل ذخیره آبی داشته باشیم و به منابع آبی استان اضافه شود.

حبیبی اظهار کرد: از این بابت، از همراهی و همکاری و پشتیبانی جدی و دستورات ویژه دستگاه قضایی به خصوص دادستان محترم مرکز استان جناب آقای دکتر کریمی و همراهی مجموعه نیروی انتظامی و پیگیری ویژه شرکت آب منطقه‌ای با همکاری فرماندار محترم تشکر کنم. این کار مورد اقبال خود کشاورزان هم واقع شد، چون اقدامی که صورت گرفت، همه کشاورزان و استان از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: این موضوع باعث شد اتفاقات خوبی در سطح منابع آبی بیفتد. نمونه آن را امروز در همین تالاب هشیلان می‌بینیم. این تالاب عملاً خشک شده بود و ضمن اینکه شرایط مناسب قبلی را نداشت، حتی ایجاد ریزگرد کرده بود و مشکلاتی برای اهالی اطراف تالاب و خود مجموعه استان به وجود آورده بود. اما امروز شاهد هستیم که این تالاب زیبا الحمدالله پرآب شده و به محل زیست پرندگان و به عنوان یک محل گردشگری خوب تبدیل شده است.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: این از آثار همان اقداماتی است که در راستای حفاظت از منابع آب صورت گرفته. ان‌شالله این روند با همین شدت و حدت و حتی بیشتر ادامه خواهد داشت تا اتفاقات خوبی را در سطح استان شاهد باشیم.

منوچهر حبیبی یادآور شد: استان ظرفیت کم‌نظیری دارد، هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه زیست‌محیطی. یقیناً اگر این تالاب‌ها توسعه پیدا کنند و سراب‌ها پرآب باشند، شاهد حضور گردشگران زیادی در سطح استان و رونق اقتصادی خواهیم بود. برنامه‌ریزی‌های خوبی برای استفاده از این سراب‌ها و تالاب‌ها توسط محیط زیست صورت گرفته و بحث حفاظت از آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.

وی در پایان گفت: این تالاب حدود ۴۰۰ هکتار است. ان‌شالله امیدواریم با همین حفاظت و حراستی که صورت می‌گیرد و مدیریتی که انجام می‌شود، به عنوان یک تالاب بین‌المللی در حال ثبت شدن، بیشتر معرفی شود تا از ظرفیت‌های آن به نفع استان و اقتصاد استان به ویژه در حوزه گردشگری که به عنوان یک صنعت پاک است، بهره‌مند شویم.