قطار سنندج–مشهد پس از دو سال پیگیری به ریل آزمایش رسید

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: راه اندازی این مسیر ریلی در پی رایزنی ها و پیگیری های مستمر استاندار کردستان و همچنین درخواست وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر آنان به سنندج، با همکاری و مساعدت مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شده است.

وی با اشاره به زمان آغاز حرکت قطار، افزود: نخستین سفر آزمایشی این مسیر روز چهارشنبه ششم خرداد از مسیر مشهد–همدان–سنندج انجام می شود و حرکت برگشت نیز ساعت ۱۷ روز پنجشنبه هفتم خرداد از مسیر سنندج–تهران–مشهد خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار کرد: دومین مرحله سفر آزمایشی نیز هفته بعد اجرا می شود؛ به گونه ای که قطار روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از مشهد حرکت کرده و پس از توقف در همدان وارد سنندج می شود و روز ۱۵ خرداد از مسیر سنندج–تهران–مشهد بازخواهد گشت.

حبیبی، توسعه گردشگری، تقویت خدمات حمل ونقل مسافری و باری و ایجاد ارتباط مؤثر میان شرق و غرب کشور را از مهم ترین اهداف راه اندازی این مسیر ریلی عنوان کرد و ادامه داد: اتصال کردستان به حداقل پنج استان در این مسیر، ظرفیت تازه ای برای توسعه مبادلات اقتصادی، تجاری و گردشگری ایجاد می کند.

وی با تأکید بر ضرورت استقبال مردم از این طرح، یادآور شد: در صورت استقبال شهروندان، تردد قطار در این مسیر به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و تثبیت این خط می تواند زمینه ساز توسعه بیشتر زیرساخت های حمل ونقل ریلی در کردستان باشد.