۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۷

قطار سنندج–مشهد پس از دو سال پیگیری به ریل آزمایش رسید

قطار سنندج–مشهد پس از دو سال پیگیری به ریل آزمایش رسید

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از آغاز حرکت آزمایشی قطار مسیر سنندج–تهران–مشهد و بالعکس از هفته آینده خبر داد و گفت: این مطالبه مهم حمل ونقلی استان پس از دو سال پیگیری مستمر، وارد مرحله اجرا شده است.

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: راه اندازی این مسیر ریلی در پی رایزنی ها و پیگیری های مستمر استاندار کردستان و همچنین درخواست وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر آنان به سنندج، با همکاری و مساعدت مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شده است.

وی با اشاره به زمان آغاز حرکت قطار، افزود: نخستین سفر آزمایشی این مسیر روز چهارشنبه ششم خرداد از مسیر مشهد–همدان–سنندج انجام می شود و حرکت برگشت نیز ساعت ۱۷ روز پنجشنبه هفتم خرداد از مسیر سنندج–تهران–مشهد خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار کرد: دومین مرحله سفر آزمایشی نیز هفته بعد اجرا می شود؛ به گونه ای که قطار روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از مشهد حرکت کرده و پس از توقف در همدان وارد سنندج می شود و روز ۱۵ خرداد از مسیر سنندج–تهران–مشهد بازخواهد گشت.

حبیبی، توسعه گردشگری، تقویت خدمات حمل ونقل مسافری و باری و ایجاد ارتباط مؤثر میان شرق و غرب کشور را از مهم ترین اهداف راه اندازی این مسیر ریلی عنوان کرد و ادامه داد: اتصال کردستان به حداقل پنج استان در این مسیر، ظرفیت تازه ای برای توسعه مبادلات اقتصادی، تجاری و گردشگری ایجاد می کند.

وی با تأکید بر ضرورت استقبال مردم از این طرح، یادآور شد: در صورت استقبال شهروندان، تردد قطار در این مسیر به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و تثبیت این خط می تواند زمینه ساز توسعه بیشتر زیرساخت های حمل ونقل ریلی در کردستان باشد.

کد مطلب 2795647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha