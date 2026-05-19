٣ اثر ثبت ملی در ارومیه و مهاباد طی جنگ آسیب دیدند

بهگزارش کردپرس، مرتضی صفری، در گفت و گویی رادیویی با تبریک هفته میراثفرهنگی اظهار کرد: وقتی یک اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو یا فهرست ملی یک کشور به ثبت میرسد این بدین معناست که این اثر تنها متعلق به آن جامعه نیست بلکه متعلق به همه مردم جهان است و همگان در حفاظت و نگهداری از آنها مسئولیت دارند اما خوی استکباری و جنایتکار کشورهای متجاوزی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان بر همگان ثابت کرد که آنها با هویت، تمدن و فرهنگ ایران و ایرانی دشمنی داشته و کمر همت به نابودی آنها بستهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از بناهای تاریخی استان در طول جنگ ادامه داد: علامت سپر آبی یک نشان بینالمللی بوده و وقتی بر بالای یک بنایی نصب میشود نشان میدهد که این مکان یک بنای تاریخی است، در طول جنگ میز این نشان بر بالای اغلب بناهای تاریخی استان نصب شده بود اما رژیم جنایتکار صهیونیستی و آمریکایی توجهی به این امر نمیکرد.
او افزود: در طول جنگ رمضان سه اثر ثبت ملی در شهرستانهای ارومیه و مهاباد و هفت واحد اقامتی اعم از هتل و مهمانپذیر دچار آسیب شدند که قرار است با همکاری شهرداری،ها و فرمانداریها آسیبهای وارده به این بناها جبران شود.
صفری تصریح کرد: وقتی بنایی آسیب میبیند مرمت آن بنا براساس استانداردها و ضوابط میراثفرهنگی و زیر نظر کارشناسان مربوطه انجام میشود تا این مرمتها با کمترین تغییرات همراه باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به تاثیرات جنگ بر کسبوکار فعالان گردشگری، صنایعدستی و ... خاطرنشان کرد: جنگ رمضان یک جنگی تحمیلی بود و وقتی این جنگ اتفاق افتاد کسب و کار مردم نیز تحت تاثیر قرار گرفت و به تبع آن حوزه گردشگری نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
او اضافه کرد: حوزه گردشگری نیز بهمانند سایر حوزهها متاثر از تاثیرات جنگ بوده و فعالان این حوزه با کمبود درآمد مواجه شدند اما با وجود این شرایط جامعه هتلداران آذربایجان غربی از همان ابتدای جنگ اعلام آمادگی کردند تا با ارائه تخفیف ویژه و گاهی بهصورت رایگان آماده میزبانی و اسکان افراد آسیبدیده از جنگ هستند.
صفری با بیان اینکه جلسات مشترکی برای بررسی مشکلات و مطالبات فعالان حوزه گردشگری در طول جنگ رمضان برگزاد شده است، گفت: در این جلسات مشکلات و مطالبات احصا شده و درخواستهای آنها بهصورت کتبی به وزارت میراثفرهنگی و استانداری ارسال شده است تا بتوان از آنها حمایتهای لازم در حوزه بیمهای، کاهش نرخ مالیاتی، عوارض و تامین اینترنت را فراهم کرد.
