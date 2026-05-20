مناقشه مقامات آمریکا بر سر تداوم حمایت نظامی از نیروهای کُرد عراق

به گزارش کردپرس به نقل از وبسایت کنگره آمریکا، دان زیمرمان، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین‌الملل، در دفاع از تداوم همکاری امنیتی واشنگتن با اقلیم کردستان اعلام کرد یافتن «شریکی آماده‌تر و توانمندتر» از نیروهای کُرد عراق دشوار است. اظهارات او در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده در کنگره درباره کاهش بودجه مقابله با داعش و تأثیر آن بر متحدان آمریکا مطرح شد.

مایک ترنر، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، در نشست کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، نسبت به کاهش بودجه برنامه‌های مقابله با داعش ابراز نگرانی کرد و به‌طور مشخص درباره آینده حمایت آمریکا از عراق و نیروهای پیشمرگه پرسش‌هایی مطرح کرد.

زیمرمان در پاسخ تأکید کرد ایالات متحده «از حمایت کنگره در اختصاص بودجه برای ادامه این شراکت استقبال می‌کند.» او همچنین این موضوع را به تغییرات محیط امنیتی منطقه پس از جنگ اخیر در خاورمیانه مرتبط دانست.

مایک ترنر، عضو کنگره آمریکا گفت: در شهادت ارائه‌شده از سوی دریاسالار ، برد کوپر اشاره شده که داعش به‌واسطه نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگه‌های کردستان به حاشیه رانده شده است. اما من وقتی به بودجه کلی مقابله با داعش، آموزش و تجهیز نگاه می‌کنیم و این که این کاهش بودجه چه تأثیری بر متحدان کُرد ما در عراق خواهد گذاشت، نگرانم. آیا می‌توانید کمی درباره حمایت ما از متحدان کُرد در عراق و آینده این حمایت توضیح دهید؟

دان زیمرمان، معاون وزیر دفاع آمریکا در پاسخ گفت: ما احترام بسیار زیادی برای شرکای کُرد خود در عراق قائلیم. به‌سختی می‌توان گروهی آماده‌تر و توانمندتر از نیروهای کرد، برای همکاری پیدا کرد. ما از حمایت و بودجه‌ای که کنگره برای ادامه این شراکت اختصاص داده استقبال می‌کنیم.