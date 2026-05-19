 گردشگری تجاری محور توسعه شهر جوانرود است

هوشیار امامی در گفتگو یا کردپرس با اعلام این مطلب افزود: طی این مدت با همراهی و همکاری اعضای محترم شورای شهر جوانرود در حوزه های مختلف توسعه شهری کارهای زیادی صورت گرفته است.

وی از احداث خیابان کلهر به عنوان بزرگترین پروژه شهرداری در سال ۱۴۰۴ نام برد و گفت: این خیابان با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری احداث شده است‌. پروژه در یک مسیر ناهموار و شیب‌دار احداث شده و دیوار های حائل آن به طول حدود ۱۷۰ متر است که ارتفاع این دیوار در بعضی جاها به بیش از ۸ متر می رسد. مراحل درخت کاری، نورپردازی و آسفالت این خیابان انجام شده و این جاده از سال گذشته در حال بهره‌برداری است.

شهردار جوانرود با اشاره به اینکه خیابان کلهر یک دسترسی بسیار آسان برای ورود گردشگران به بازارچه فراهم کرده است در ادامه عنوان کرد: مسافران پیش از این مجبور بودند از داخل شهر تردد کنند و این موضوع از نظر ترافیکی مشکلاتی را برای تردد داخل شهری ایجاد می‌کرد.

وی به روند نامگذاری این خیابان اشاره کرد و گفت: ابن خیابان در ورودی شهر جوانرود از سمت شهرستان های کلهرنشین محسوب می‌شود به همین مناسبت نام "کلهر" برای آن انتخاب شده است که یک اقدام فرهنگی بسیار خوب در راستای همدلی و نزدیکب فرهنگی میان جوانرود و این شهرستان‌ها محسوب می شود.

امامی در ادامه به احداث یک خیابان جدید دیگر توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: عملیات احداث، تعریض و خاکبرداری جاده منتهی به مزار شهدا به طول سه کیلومتر انجام شده است. این راه دسترسی از سه راهی سمت سفید برگ آغاز شروع می شود و تا نقطه اتصال به خیابان شافعی و بازارچه مرزی امتداد می یابد.

وی ادامه داد: عملیات عمرانی، جدول گذاری، نورپردازی و آسفالت این خیابان در سال چهارصد و چهار به پایان رسید و نزدیک ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری صرف اجرای این پروژه شده است.

شهردار جوانرود به تاثیرات مثبت این خیابان بر بهبود وضعیت ترافیکی شهر اشاره کرد و گفت: این خیابان جدید موازی با خیابان شافعی است و بار ترافیکی آن نقطه را بسیار کاهش داده و هم اکنون عبور و مرور خودروها از بالا به سمت پایین شهر در زمان بسیار کوتاه‌تری انجام می شود.

وی پیرامون دیگر خدمات صورت گرفته در حوزه معابر شهری عنوان کرد: در طول دو سال گذشته با استفاده از ظرفیت قیری که به شهرداری‌ها داده شده، تمامی خیابان ها و معابر شهر جوانرود یکبار از نو، روکش آسفالت شده است و اینکار به تسهیل در تردد شهروندان بسیار کمک کرده است.

امامی در بخش دیگری از سخنانش به کارهای صورت گرفته در حوزه افزایش سرانه فضای سبز شهر جوانرود اشاره کرد و گفت: مجموعه شهرداری جوانرود در دو سال اخیر چند پارک و بوستان در نقاط مختلف شهر احداث کرده است. اجرای این پروژه‌ها به افزایش شاخص سرانه‌های فضای سبز و دسترسی عادلانه به خدمات شهری به ویژه در مناطق کم برخوردار کمک کرده است.

وی ادامه داد: پارک ساره ون با مساحت نزدیک به ۳ هکتار در مجاورت بازارچه احداث شده است. این پارک از امکانات مناسب تفریحی، آلاچیق، وسایل بازی، پارک کودک و سرویس بهداشتی برخوردار است. با توجه به نزدیکی این پارک به بازارچه، گردشگران هم می توانند از این امکانات و خدمات تفریحی و رفاهی موجود، بهره مند شوند.



شهردار جوانرود به احداث یک آمفی تئاتر روباز در پارک هلانیه اشاره کرد و گفت: این آمفی تئاتر با ظرفیت ۵۰۰ نفر و با اعتبار نزدیک به ۵ میلیارد تومان احداث شده است که یک پروژه فرهنگی بسیار مناسب برای شهر محسوب می شود.



وی ادامه داد: این پارک با استفاده از منابع داخلی شهرداری نوسازی شده و امکانات ورزشی و تفریحی متعددی مانند زمین والیبال و زمین پارکور برای ورزش های رزمی در آن احداث شده‌ است. همچنین نزدیک به ۳۵ سکو و نشیمن برای مسافران و گردشگران ساخته شده است.

گفتگو: بهزاد خالوندی