به گزارش کردپرس، کمال کرکوکی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در گفت‌وگو با کردستان۲۴ درباره وضعیت پارلمان اقلیم کردستان گفت: در حال حاضر ۴۹ کرسی، اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهد و هر طرفی که بتواند حمایت ۴۹ کرسی را تضمین کند، می‌تواند کابینه تشکیل دهد.

او با انتقاد از نمایندگانی که در جلسات پارلمان شرکت نمی‌کنند، اظهار داشت: «هر نماینده‌ای که به جلسات و نشست‌های پارلمان نمی‌رود، بهتر است استعفا بدهد تا سوگندی که خورده را زیر پا نگذارد.»

کرکوکی افزود: «اگر اتحادیه میهنی برای فعال‌سازی دوباره پارلمان حضور پیدا نکند، مسئولیت آن بر عهده خودشان است و در آن صورت، حزب دمکرات هر اقدامی را که به نفعش باشد انجام خواهد داد.»

او همچنین از همه نمایندگان خواست برای فعال‌سازی پارلمان در جلسات حاضر شوند و گفت: «نمایندگان در برابر تاریخ، خدا و وجدان خود درباره تعطیل ماندن پارلمان مسئول‌اند.»

عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات تأکید کرد: «نمایندگان سوگند خورده‌اند که وظایف خود را انجام دهند، اما اکنون که به پارلمان نمی‌روند، معنایش این است که برخلاف سوگندی که با قرآن خورده‌اند عمل می‌کنند.»

کمال کرکوکی در ادامه گفت نمایندگان باید وارد صحن پارلمان شوند و برای انتخاب رئیس پارلمان اقدام کنند و افزود: «نمایندگان باید به پارلمان بروند و به وظایف خود ادامه دهند و به حرف هیچ حزب سیاسی گوش نکنند.»

او در پایان تصریح کرد: «اگر نمایندگان به پارلمان نروند و به وظایف خود عمل نکنند، گناهکار هستند.»