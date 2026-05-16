۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸

ادامه عملیات اجرایی در قطعه دوم بزرگراه نقده–پیرانشهر

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از تداوم عملیات اجرایی در ۸.۵ کیلومتر دیگر از قطعه دوم بزرگراه نقده–پیرانشهر خبر داد.

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در بازدید از روند اجرایی طرح راهسازی محور نقده - پیرانشهر با اشاره به اینکه طول این قطعه ۲۳.۵ کیلومتر است، گفت: تاکنون بیش از ۱۵ کیلومتر از مسیر آسفالت و زیر بار ترافیک رفته و عملیات اجرایی در بخش باقی‌مانده با جدیت ادامه دارد.

او افزود: برای تکمیل این قطعه، ٣هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و ارتقای ایمنی، بهبود تردد و اصلاح نقاط حادثه‌خیز از مهم‌ترین اولویت‌های پروژه است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی بیان کرد: این محور از مسیرهای مهم منتهی به پایانه مرزی تمرچین و مسیر تردد زائران اربعین حسینی است.

آرامون تأکید کرد: توسعه و تکمیل این بزرگراه در اولویت برنامه‌های راه و شهرسازی استان قرار دارد.

او همچنین با اشاره به اجرای همزمان بیش از ۴ طرح عمرانی در بخش راه و شهرسازی، شهرستان سردشت نیز گفت: این شهرستان وارد مرحله تازه‌ای از توسعه زیرساختی شده؛ پروژه‌هایی که با رویکرد بهبود شبکه‌های ارتباطی، ارتقای سرانه خدمات شهری و فراهم‌سازی زمینه‌های رشد متوازن، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی ادامه داد: طرح‌های ساخت مدرسه، کتابخانه، آماده‌سازی اراضی برای طرح‌های نهضت ملی مسکن و طرح توسعه محورهای مواصلاتی شهرستان از جمله طرح‌هایی هستند که در شهرستان سردشت در دست اجرا هستند.

