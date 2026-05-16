ادامه عملیات اجرایی در قطعه دوم بزرگراه نقده–پیرانشهر

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در بازدید از روند اجرایی طرح راهسازی محور نقده - پیرانشهر با اشاره به اینکه طول این قطعه ۲۳.۵ کیلومتر است، گفت: تاکنون بیش از ۱۵ کیلومتر از مسیر آسفالت و زیر بار ترافیک رفته و عملیات اجرایی در بخش باقیمانده با جدیت ادامه دارد.
او افزود: برای تکمیل این قطعه، ٣هزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده و ارتقای ایمنی، بهبود تردد و اصلاح نقاط حادثهخیز از مهمترین اولویتهای پروژه است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی بیان کرد: این محور از مسیرهای مهم منتهی به پایانه مرزی تمرچین و مسیر تردد زائران اربعین حسینی است.
آرامون تأکید کرد: توسعه و تکمیل این بزرگراه در اولویت برنامههای راه و شهرسازی استان قرار دارد.
او همچنین با اشاره به اجرای همزمان بیش از ۴ طرح عمرانی در بخش راه و شهرسازی، شهرستان سردشت نیز گفت: این شهرستان وارد مرحله تازهای از توسعه زیرساختی شده؛ پروژههایی که با رویکرد بهبود شبکههای ارتباطی، ارتقای سرانه خدمات شهری و فراهمسازی زمینههای رشد متوازن، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
مدیر کل راه و شهرسازی ادامه داد: طرحهای ساخت مدرسه، کتابخانه، آمادهسازی اراضی برای طرحهای نهضت ملی مسکن و طرح توسعه محورهای مواصلاتی شهرستان از جمله طرحهایی هستند که در شهرستان سردشت در دست اجرا هستند.
نظر شما