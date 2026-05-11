به گزارش کردپرس، در شرایطی که گمانەزنیها مواضع متناقض احزاب کُرد درباره سرنوشت تسلیحات ارسالی آمریکا ادامه دارد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی تازه با اشاره به ناآرامیهای دی ماه ایران، در ابتدای سخنان خود مدعی شد: «مردم دارند تماشا میکنند و میخواهند به خیابانها بیایند، اما هیچ سلاحی ندارند.»
دونالد ترامپ در ادامه با لحنی انتقادی به عملکرد کُردها تاخت و گفت: «ما فکر میکردیم کردها به ما سلاح میدهند، اما کُردها فقط میگیرند و میگیرند و میگیرند» و افزود: «در کنگره شهرت خوبی دارند؛ کنگره میگوید آنها خیلی سخت میجنگند.»
او ادامه داد: «نه، آنها زمانی سخت میجنگند که به آنها پول داده شود» و تأکید کرد: «به همین دلیل من از کُردها بسیار ناامید شدهام.»
ترامپ با تأیید ارسال محمولههای تسلیحاتی مدعی شد: «ما مقداری سلاح و مهمات فرستادیم، این تجهیزات قرار بود تحویل داده شود، ولی آنها نزد خودشان نگه داشتند.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه افزود: «من با کاری که آنها انجام دادند موافق نبودم، قبلاً گفته بودم آنها به مقصد نخواهند رسید و حق با من بود.»
