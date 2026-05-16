سرخط خبرهای ۲۶ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

آیا کردهای سوریه بیش از حد به معادلات آنکارا و پ‌. ک‌. ک وابسته شده‌اند؟

اظهارات اخیر مظلوم کوبانی درباره احتمال سفر به ترکیه، بار دیگر بحث درباره پیوند خوردن پرونده کردهای سوریه با روند مذاکرات آنکارا و پ‌ک‌ک را داغ کرده؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت به زیان کردهای سوریه تمام شود.



سیاست خاکستری در آنکارا؛ روند صلح ادامه دارد اما بدون پیشرفت واقعی

دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه در حالی روند موسوم به «روند صلح» را ادامه می‌دهند که از انجام اقدامات ساختاری و تعیین‌کننده در این مسیر خودداری می‌کنند؛ رویکردی که بر مدیریت زمان، حفظ موازنه سیاسی داخلی و بهره‌برداری از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی استوار است.



الهام احمد: باید حقوق زبان کردی در قانون اساسی سوریه تضمین شود

«الهام احمد» از مقامات ارشد مدیریت خودگردان، با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن زبان کردی در قانون اساسی سوریه، خواستار تضمین دائمی حقوق زبانی کردها شد و گفت تلاش‌ها برای ثبت این حقوق در قانون اساسی باید ادامه یابد.



پروژه «استحاله» کردهای سوریه زیر پوشش ادغام

به گفته سیروان قجو، دولت احمد الشرع می‌کوشد با تحمیل موازنه قدرت جدید پس از درگیری‌های ۲۰۲۶، ساختار سیاسی و هویت مستقل کردها را در چارچوب دولت مرکزی سوریه از بین ببرد.



اس دی اف کمک مالی از هیچ طرفی دریافت نکرده است؛ احتمال دارد با اوجالان در ترکیه دیدار کنم

مظلوم عبدی فرمانده کل SDF با رد ادعاها درباره دریافت کمک مالی از آمریکا از سوی این نیروها تأکید کرد که SDF هرگز از هیچ طرفی کمک مالی مستقیم نگرفته است. وی همچنین از احتمال دیدار با عبدالله اوجالان در جریان سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به ترکیه خبر داد.