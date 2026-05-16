سخنگوی وزارت کشور: مرزهای جایگزین در شمال، غرب و شرق فعالند/ ذخیره گندم برای یک سال کافی است

به گزارش کرد پرس، علی زینی‌وند در نشست خبری امروز (شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه) در وزارت کشور با بیان اینکه ایستادگی و همبستگی امروز مردم ایران ریشه در تمدن و هویت تاریخی این سرزمین دارد، افزود: اگر امروز مردم عزیز ایران چنین جانانه از تمدن بزرگ ایران دفاع می‌کنند، این موضوع مرهون اقدامات انسان‌های بزرگی است که در عرصه‌های مختلف در شکل‌دهی به هویت ایرانی نقش‌آفرینی کرده‌اند و فردوسی بزرگ از برجسته‌ترین آنان است.

در حال دفاع از تمدن بزرگ ایران هستیم

وی با اشاره به نقش اقشار مختلف مردم، هنرمندان، اقوام، مذاهب و رزمندگان در دفاع از ایران، گفت: ملت ایران در یک مقطع حساس تاریخی با انسجام و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ملی در حال دفاع از تمدن بزرگ ایرانی ـ اسلامی است.

سخنگوی وزارت کشور بر حضور فعال اقشار مختلف جامعه در شرایط فعلی اشاره و اظهار کرد: در سراسر ایران هر فرد و هر مجموعه‌ای با هر تریبون و ظرفیتی در حال ایفای نقش است؛ شاعران با شعر، هنرمندان با هنر، اقوام و مذاهب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های محلی خود، مداحان، رزمندگان اسلام و همه دلسوزان کشور در حال دفاع از ملت ایران و تمدن بزرگش هستند.

زینی‌وند تصریح کرد: تاریخ همان‌گونه که درباره سایر مقاطع مهم این ملت قضاوت کرده، درباره این ایستادگی و نقش‌آفرینی نیز به نیکی قضاوت خواهد کرد.

شرایط کشور همچنان ناپایدار است

سخنگوی وزارت کشور گزارشی از اقدامات این وزارتخانه ارائه کرد و گفت: با وجود توقف جنگ، همچنان شرایط ناپایدار است و طبیعتاً کشور در وضعیت جنگی قرار دارد؛ از این‌رو همه دستگاه‌ها موظف‌اند اقداماتی را برای تثبیت اوضاع و کمک به زندگی مردم انجام دهند. در چنین شرایطی، وظیفه دستگاه‌های اجرایی این است که هم در حوزه مدیریت شرایط و هم در زمینه تامین آرامش و تداوم زندگی مردم، اقدامات لازم را با جدیت دنبال کنند.

آمادگی نیروهای مسلح بیش از ابتدای جنگ است

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه رزمندگان نیروهای مسلح ما آمادگی خود را نه‌تنها حفظ بلکه تقویت کرده‌اند، یادآور شد: همانگونه که فرماندهان نیروهای مسلح اطلاع‌رسانی می‌کنند، اکنون نیروهای مسلح در آمادگی کامل قرار دارند و گزارش‌های مربوط به این آمادگی موجب دلگرمی و آرامش مردم عزیز ایران شده است.

زینی‌وند تأکید کرد: آنچه در حوزه امنیت و آمادگی نیروهای مسلح می‌توان با اطمینان بیان کرد این است که میزان آمادگی کشور امروز نسبت به ابتدای شروع جنگ ۴٠ روزه، به‌مراتب بیشتر شده است.

وزارت کشور تقویت انسجام ملی و انسجام نخبگانی را دنبال می‌کند

زینی‌وند بر نقش تداوم حضور مردم در صحنه‌های مختلف تاکید و اظهار کرد: مردم همچنان با شکوه، نشاط بیشتر و حضور گسترده‌تر در خیابان‌ها حاضر هستند و همین حضور مردمی، پشتوانه اصلی انسجام ملی و حفظ یکپارچگی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: بخش عمده‌ای از ماموریت‌ها و هماهنگی‌هایی که وزارت کشور در این شرایط دنبال می‌کند، معطوف به تقویت انسجام ملی و انسجام نخبگانی است که از اهداف راهبردی کشور محسوب می‌شود.

هماهنگی مستمر وزارت کشور با استانداران و مدیران استانی

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه هماهنگی‌های مدیریتی و سیاسی کشور، گفت: وزیر کشور به‌صورت مستمر با استانداران، معاونان وزارت کشور و رؤسای بخش‌های متناظر در ارتباط است و در حوزه سیاسی نیز ارتباطات منظمی با احزاب، فرمانداران و مدیران سراسر کشور برقرار است. رئیس‌جمهوری نیز جلسه مفصلی با استانداران برگزار کرده و هماهنگی‌های لازم انجام شده است. وزیر کشور بطور تقریبی با تک‌تک استانداران نشست‌های خصوصی داشته و ماموریت‌های لازم تبیین شده است.

آمادگی بسیار خوبی برای مدیریت صحنه و مواجهه با هر بحران‌ احتمالی داریم

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد شرایط در استان‌ها مطلوب است، ادامه داد: آمادگی بسیار خوبی برای مدیریت صحنه و مواجهه با بحران‌های احتمالی اعم از جنگ و سایر بحران‌ها وجود دارد و از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد.

دولت از فشارهای معیشتی مردم آگاه است

زینی‌وند در ادامه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: دولت، ارکان اجرایی و مجموعه وزارت کشور نسبت به سختی‌هایی که مردم تحمل می‌کنند، کاملاً آگاه هستند و بخشی از این مشکلات ناشی از شرایط جنگی تحمیل‌شده به کشور است.

البته ممکن است در عملکرد دستگاه‌ها کاستی‌هایی وجود داشته باشد، اما مجموعه دولت، استانداران، فرمانداران، بخشداران و همه مجموعه وزارت کشور با تمام توان در کنار مردم حضور دارند.

برگزاری مستمر کارگروه‌های تنظیم بازار در سراسر کشور

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تامین معیشت مردم، اعلام کرد: کارگروه‌های تنظیم بازار به‌صورت مستمر در سطح کشور و استان‌ها برگزار می‌شود و وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی نیز در تعامل با دولت، بر مقابله با احتکار و جلوگیری از اختلال در زنجیره عرضه کالاهای اساسی نظارت دارند تا آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد.

مرزهای جایگزین در شمال، غرب و شرق کشور فعال شده‌اند

وی افزود: با وجود برخی محدودیت‌ها در مسیرهای دریایی جنوب کشور، مرزهای جایگزین در شمال، غرب و شرق کشور فعال شده‌اند و با تدابیر ویژه‌ای که به‌صورت کم‌سابقه به استانداران واگذار شده، روند تأمین کالاهای اساسی به‌خوبی در حال انجام است.

استانداران برای تأمین کالاهای اساسی اختیارات ویژه دارند

زینی‌وند با بیان اینکه استانداران ماموریت یافته‌اند جهت تامین مواد اولیه صنایع، کارگاه‌ها و نیازهای اساسی استان‌های خود، با استان‌های همجوار و حتی کشورهای همسایه تعامل مستقیم داشته باشند، گفت: گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد در تامین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد. برای مثال استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده که این استان تامین بخشی از کالاهای اساسی از جمله برنج برای ۱۸ استان کشور را بر عهده دارد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: در آذربایجان غربی نیز اقدامات تخصصی خوبی در حوزه حبوبات انجام شده و استاندار اردبیل نیز گزارش‌های مثبتی درباره تأمین خوراک دام ارائه کرده است؛ این اقدامات در سایر استان‌ها نیز در حال انجام است. ایران کشوری با ظرفیت‌های گسترده و محاصره‌ناپذیر است و با اختیاراتی که به استانداران داده شده، نگرانی در حوزه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

با اقدامات دشمنان در آب‌های آزاد مقابله می‌کنیم

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برخی تحرکات دشمنان در مسیرهای تجاری و دریایی کشور، تاکید کرد: اقداماتی که دشمنان ما در آب‌های آزاد و در قالب آنچه ما دزدی دریایی می‌دانیم، انجام می‌دهند، با تدابیر لازم خنثی خواهد شد و دولت در همه شرایط در کنار مردم خواهد بود.

ثبات و اقتدار امنیت داخلی و مرزها بیشتر از سال‌های گذشته است

زینی‌وند درباره وضعیت امنیت داخلی و مرزهای کشور نیز، گفت: در ستاد وزارت کشور و همچنین در استانداری‌ها، نظارت دقیق و گسترده‌ای بر حوزه امنیت داخلی و امنیت مرزها وجود دارد و در حال حاضر گزارش نگران‌کننده‌ای در این حوزه دریافت نشده است.

وی افزود: حتی با قاطعیت می‌توان گفت براساس مقایسه با سال‌های گذشته، وضعیت ثبات، تسلط و اقتدار کشور در حوزه امنیت داخلی و مرزها به‌مراتب بهتر از دوره‌های مشابه است. همکاری مردم باعث شده نیروهای امنیتی و نظامی با فراغ بال بیشتری با ناامنی‌ها، اخلالگری‌ها و تحرکات محدود سرویس‌های متخاصم در مرزها مقابله کنند.

روند بازسازی و اجرای پروژه‌های عمرانی متوقف نشده است

سخنگوی وزارت کشور به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی و مدیریت پروژه‌های عمرانی اشاره و اظهار کرد: ستادهای بازسازی، تامین و عرضه کالاهای ارزان‌قیمت، حمایت از مشاغل خرد و اقدامات مرتبط با معیشت مردم در سراسر کشور فعال هستند و استانداران به‌صورت مستقیم این موضوعات را پیگیری می‌کنند. حجم وسیعی از پروژه‌ها و اقدامات عمرانی، چه در دوران جنگ، چه در روزهای پس از آن و حتی در دوره توقف موقت جنگ، با حضور میدانی استانداران در حال اجراست و امور کشور به‌صورت عادی مدیریت می‌شود.

زینی‌وند تاکید کرد: هیچگونه اخلال یا نارسایی در مدیریت منسجم کشور وجود ندارد و این وضعیت تنها حاصل عملکرد وزارت کشور نیست؛ بلکه نتیجه هم‌افزایی میان ارکان مختلف دولت، شخص رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و همه اعضای دولت است که به‌صورت هماهنگ در حال فعالیت هستند.

برنامه‌ریزی اربعین مطابق روال سال‌های گذشته ادامه دارد

وی همچنین درباره برنامه‌ریزی‌ها برای مراسم اربعین، اظهار کرد: ستاد اربعین تشکیل و جلسات هماهنگی با ریاست بخش امنیتی ستاد برگزار شده است و همه برنامه‌ها مطابق زمان‌بندی سال‌های گذشته در حال انجام است. موضوعات زیرساختی در مرزها در حال بررسی و اجراست و تا این لحظه برنامه‌ریزی‌ها طبق روال معمول پیش می‌رود، هرچند درباره کیفیت و نحوه برگزاری مراسم در شرایط خاص، در زمان مقتضی تصمیم‌گیری خواهد شد؛ در هر شرایطی، امنیت و سلامت مردم اولویت اصلی دولت است و تصمیمات نهایی متناسب با شرایط روز اتخاذ می‌شود.

بازسازی مناطق آسیب‌دیده بدون انتظار برای بودجه دولتی آغاز شد

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، گفت: استانداران در استان‌های مختلف بدون انتظار برای تخصیص بودجه از مرکز، همه ظرفیت‌های موجود را برای آغاز بازسازی بسیج کرده‌اند؛ در همه استان‌هایی که آسیب‌هایی ایجاد شده، بازسازی به اولویت اصلی استانداران تبدیل شده تا مردم هرچه سریع‌تر به محل زندگی خود بازگردند.

زینی‌وند در تشریح عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه زیرساختی، اظهار کرد: در بخش‌هایی مانند راه‌آهن، مهندسان ایرانی رکوردهای کم‌نظیری در بازسازی خطوط، ایستگاه‌ها و پل‌ها ثبت کردند و در حوزه برق نیز هرگونه آسیب ناشی از حملات دشمن در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم شد. ساختار اجرایی و اداری کشور از استحکام بالایی برخوردار است و امور کشور در استان‌ها به‌صورت منظم در حال مدیریت است.

انتخابات بلافاصله پس از پایان جنگ برگزار می‌شود

معاون سیاسی وزیر کشور درباره انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستا، یادآور شد: پیش‌تر اعلام کرده‌ایم، مردم باید اطلاعیه‌های رسمی ستاد انتخابات را مبنای اخبار قرار دهند و به اخبار غیررسمی توجه نکنند. روند برنامه‌ریزی انتخابات متوقف نشده و جلسات مربوطه همچنان در حال برگزاری است. به‌محض پایان رسمی جنگ و اعلام پیروزی ملت ایران، جدول زمان‌بندی انتخابات اعلام خواهد شد و کمتر از دو ماه پس از پایان جنگ، انتخابات برگزار می‌شود.

مدیریت مصرف انرژی از راهبردهای اصلی دولت است

در ادامه این نشست سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای کاهش مصرف انرژی، اظهار کرد: کارگروه مدیریت مصرف انرژی با محوریت وزیر کشور در وزارت کشور فعال است و یکی از ساختارهای موفق مدیریتی دولت به شمار می‌رود. در شرایط فعلی، مدیریت مصرف برق، گاز، سوخت و انرژی به یکی از راهبردهای اساسی کشور تبدیل شده است و دولت از مردم درخواست می‌کند در این زمینه همکاری داشته باشند. تلاش استانداران براین اساس است تا با حفظ فعالیت صنایع، مردم کمترین میزان خاموشی و محدودیت را تجربه کنند.

انرژی خورشیدی در مساجد و اماکن عمومی توسعه می‌یابد

زینی‌وند با اشاره به سیاست توسعه انرژی خورشیدی گفت: استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس، ادارات و حتی اماکن خصوصی برای نصب پنل‌های خورشیدی از سیاست‌های اصلی دولت است و در جلسات استانداران نیز مستمر پیگیری می‌شود. مساجدی که آمادگی اجرای طرح‌های خورشیدی را دارند می‌توانند به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مراجعه کنند و دولت از این برنامه‌ها استقبال خواهد کرد.

وزارت کشور برای مدیریت جابه‌جایی جمعیت آمادگی کامل دارد

معاون سیاسی وزیر کشور درباره مدیریت مهاجرت داخلی و جابه‌جایی مردم در شرایط بحرانی، اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، با وجود حجم بالای سفرها و جابه‌جایی جمعیت، کشور با کمبود کالاهای اساسی، سوخت و خدمات مواجه نشد و مدیریت مناسبی بر شرایط اعمال شد. حتی در مسیرهای پرتردد، سوخت‌رسانی به‌صورت سیار انجام شد و زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی استان‌های مسافرپذیر تقویت شده است. هم‌اکنون همه استان‌های کشور برای مدیریت شرایط احتمالی، پشتیبانی از مردم و تأمین کالاهای اساسی آمادگی دارند.

ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب است

سخنگوی وزارت کشور در ادامه به وضعیت ذخایر راهبردی کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های روزانه معاونت اقتصادی وزارت کشور، ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مناسبی قرار دارد و برخی اقلام مانند گندم برای بیش از یک سال ذخیره‌سازی شده است. وضعیت روغن، برنج، خوراک دام و سایر اقلام ضروری نیز به‌صورت روزانه در استان‌ها رصد می‌شود و در صورت نیاز، کالاها از استان‌های همجوار تامین خواهد شد. مردم هیچ نگرانی بابت تامین کالاهای ضروری نداشته باشند.

دولت در حال بررسی افزایش یارانه‌ها باهدف کاهش فشار معیشتی است

وی در واکنش به طرح گلایه‌هایی درباره گرانی کالاها، تصریح کرد: دولت وجود فشارهای اقتصادی و گرانی را انکار نمی‌کند و بخشی از این مشکلات ناشی از شرایط جنگی و بخشی نیز ناشی از ضعف‌ها و کم‌کاری‌هاست. مقابله با احتکار، گران‌فروشی و اختلال در عرضه کالاها باجدیت دنبال می‌شود و دولت در حال بررسی راهکارهایی مانند افزایش مبلغ یارانه‌ها، تعویق اقساط و مهلت‌دهی مالیاتی برای کاهش فشار بر مردم است.

ساختار مدیریت بحران نیازمند تقویت و بازنگری است

معاون سیاسی وزیر کشور درباره آمادگی برابر بحران‌های طبیعی از جمله زلزله، اظهار کرد: ایران تجربه‌های ارزشمندی در مدیریت بحران دارد و ساختارهای لازم در سطح کشور و استان‌ها فعال هستند، اما باید پذیرفت که ساختار مدیریت بحران هنوز تا نقطه ایدئال فاصله دارد. وزیر کشور نیز دستور بررسی و بازطراحی ساختار مدیریت بحران را صادر کرده تا کارآمدی این مجموعه افزایش یابد.

وزارت کشور به دنبال فراهم‌کردن فضای امن برای بیان مطالبات مردمی است

زینی‌وند با اشاره به رویکرد وزارت کشور در حوزه مطالبات اجتماعی و اعتراضات مردمی، گفت: مطابق برنامه‌ریزی‌ها در نخستین فرصت، مکان‌های مطمئن و امنی برای حضور مردم فراهم شود تا شهروندان بتوانند در چارچوب قانون، مطالبات، اعتراضات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. هدف این است مردم بتوانند در فضایی امن و قانونی، سخنان خود را بیان کنند، بیانیه بدهند، مطالباتشان جمع‌بندی و شنیده شود و انعکاس یابد.

تسلط کامل بر مرزها با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و استانداری‌ها

سخنگوی وزارت کشور درباره سازوکارهای امنیت مرزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: در مرزهای کشور تسلط بسیار خوبی برقرار است و از گذشته قرارگاه‌هایی برای مدیریت امنیت مرزی طراحی شده که با محوریت استان‌ها و هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و مرزبانی فعالیت می‌کنند. در شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب و جنوب کشور، اشراف اطلاعاتی و امنیتی دقیقی برقرار است و در طول جنگ نیز یکی از حوزه‌هایی که دشمن روی آن حساب ویژه باز کرده بود، ایجاد ناامنی در مرزها بود که ناکام ماند.

وی تصریح کرد: ایران با کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان تعاملات و هماهنگی‌های بسیار خوبی دارد و در حال حاضر هیچ نگرانی در حوزه امنیت مرزی وجود ندارد.

روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مدرسه‌سازی در دوران جنگ متوقف نشد

زینی‌وند درباره پروژه‌های عمرانی و مدرسه‌سازی در دوران جنگ اظهار کرد: اگرچه آمار تفکیکی پروژه‌ها در زمان حاضر در دسترس نیست، اما روند اجرای پروژه‌های عمرانی و آموزشی در کشور متوقف نشده و نهضت مدرسه‌سازی با سرعت ادامه دارد. در استان‌های مختلف، پروژه‌های متعدد آموزشی و عمرانی با حضور مستقیم استانداران در حال تکمیل و افتتاح است و حتی در دوران جنگ نیز اجرای پروژه‌ها متوقف نشده است.

امنیت روانی مردم در کنار امنیت فیزیکی اهمیت دارد

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات امنیتی و ایست‌های بازرسی، تصریح کرد: بخشی از محدودیت‌ها و کنترل‌های امنیتی در شرایط جنگی طبیعی است و ممکن است برای مردم دشواری‌هایی ایجاد کند، اما این اقدامات در راستای تأمین امنیت عمومی انجام می‌شود. در برخی ورودی‌ها و گلوگاه‌های حساس ممکن است مردم مدتی معطل شوند، اما این موضوع برای حفظ امنیت ضروری است و حتی احساس امنیت روانی مردم را نیز تقویت می‌کند. وزارت کشور و نیروی انتظامی تلاش کرده‌اند در نقاطی که ضرورت امنیتی کمتری وجود دارد، محدودیت‌ها کاهش یابد و ترددها روان‌تر شود.

جرائم در دوران جنگ کاهش چشمگیر داشته است

وی در تشریح وضعیت امنیت داخلی کشور، گفت: آمار جرائم و ناامنی‌ها در دوران جنگ به‌شدت کاهش یافته و این موضوع علاوه بر عملکرد نیروهای انتظامی و امنیتی، حاصل حضور و هوشیاری مردم در محله‌ها و همکاری گسترده آنان با نهادهای مسئول است. بسیج، نیروهای نظامی، ایستگاه‌های بازرسی مردمی و گزارش‌های مردمی نقش مؤثری در حفظ امنیت و کنترل تحرکات مشکوک داشته‌اند.

سیاست رسمی کشور جلوگیری از هر اقدامی علیه انسجام ملی است

معاون سیاسی وزیر کشور درباره برخی تجمعات شبانه و طرح شعارهای خلاف وحدت ملی، اظهار کرد: جامعه ۹۰ میلیونی ایران، جامعه‌ای متنوع و دارای دیدگاه‌های مختلف است و طبیعی است که نظرات و مواضع متفاوتی در آن وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد این است حاکمیت همه مردم را با هر نوع پوشش، سلیقه و دیدگاه ببیند و همه اقشار در چارچوب وحدت ملی مورد توجه قرار گیرند. در شرایط فعلی، مهم‌ترین مسئله حفظ انسجام اجتماعی است و نباید اقدامی صورت گیرد که به وحدت مردم آسیب وارد کند.