به گزارش کردپرس،مهدی حسن‌عباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور و اعضای کارگروه مرزهای رسمی کشور در سفر به مرز بازرگان، از زیرساخت‌های پایانه و گمرک زمینی این منطقه بازدید کردند.

در این بازدید آخرین وضعیت مبادلات تجاری مرزنشینان، روند تردد مسافران و اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی بازارچه مرزی ساری‌سو مورد بررسی قرار گرفته و بر ساماندهی مبادی ورودی و خروجی جهت روان‌سازی ترافیک کالا و مسافر و لزوم رفع موانع موجود در مسیر تجارت خرد مرزی و ارتقای خدمات‌دهی در گمرک بازرگان تاکید شد.

مهدی حسن‌عباسی در جریان این بازدید با اشاره به چراغ سبز ترکیه برای تبادلات مرزی، گفت: فعال‌سازی ساری‌سو هیچ منع قانونی ندارد و مانع اصلی، فرسودگی زیرساخت‌هاست که باید با همکاری سازمان منطقه آزاد، فوراً نوسازی شود.

او تاکید کرد: بازگشایی این بازارچه کلید رونق اقتصادی و معیشت مرزنشینان منطقه خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور مرزی وزارت کشور ادامه داد: بازارچه مرزی ساری‌سو به‌زودی با پیگیری‌های مقام عالی استان به بهره‌برداری خواهد رسید.