۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰

استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد:

ایفاگری مرزهای ششگانه آذربایجان غربی در توسعه اقتصاد ایران

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی گفت: با همراهی و حمایت مسئولان استانی و کشوری از توسعه مرزها، ۶ مرز آذربایجان‌غربی پویا و زنده شده و نقش اصلی خود را در اقتصاد کشور ایفا خواهند کرد.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه کارگروه مرزهای رسمی کشور با بیان اینکه از ابتدای حضور در آذربایجان‌غربی، ستادهای متعددی از جمله ستاد توسعه فرصت‌های اقتصادی مرزی تشکیل شده، افزود: مرزها ظرفیت بزرگی بوده و برای بهره‌برداری کامل، باید همه مسئولان، از مرزبانان تا دستگاه‌های نظارتی، دغدغه تسهیل مراودات مرزی را داشته باشند.

او همچنین با یادآوری اینکه پیش از جنگ نیز افزایش صادرات و واردات از مرزهای استان در دستورکار بوده، خاطرنشان کرد: در زمان نیاز باید سرعت این مبادلات به شدت افزایش یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه افزود: کشورهای همسایه علاوه بر مبادلات ریلی و جاده‌ای، خواهان برقراری پروازهای مستقیم از ارومیه (کارگو) برای تسهیل تجارت هستند.

رحمانی همچنین با انتقاد از کم‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در گذشته، اضافه کرد: در این دوره با ارتقای خدمات و توسعه زیرساخت‌ها، اقدامات اساسی در تسهیل مراودات تجاری و افزایش واردات و صادرات از مرزهای استان در دستورکار می‌باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه مرزها نعمتی بزرگ برای استان است، گفت: رفع موانع فکری و توسعه زیرساخت‌ها برای بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های مرزی باید در دستورکار باشد.

او  با اشاره به نقش مرز در توسعه و جایگاه راهبردی استان در امنیت غذایی کشور، اضافه کرد: در راستای کنترل بازار و مقابله با تبعات تورمی، واردات اقلام اساسی از طریق مرزهای استان آغاز شده و فعال‌سازی بیش از پیش بازارچه‌های مرزی و بهره‌مندی مرزنشینان از این ظرفیت ضروری است.

کد مطلب 2795548

