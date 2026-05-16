اختلاف تازه میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر رأی اعتماد به کابینه عراق

به گزارش کردپرس، یک نماینده حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق اعلام کرد که نمایندگان این حزب به نامزدهای اتحادیه میهنی کردستان رأی داده‌اند، اما نیمی از نمایندگان اتحادیه به «ریباز حملان» نامزد حزب دمکرات برای وزارت بازسازی و مسکن رأی نداده‌اند.

کَوی میرو، نماینده حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، در اظهاراتی رسانه‌ای گفت: «نمایندگان حزب دمکرات به نامزدهای اتحادیه میهنی رأی دادند، اما نیمی از نمایندگان اتحادیه میهنی به ریباز حملان رأی ندادند.»

او همچنین تأکید کرد که وزارت بازسازی و مسکن «سهم حزب دمکرات» است و حزبش در قبال این موضوع موضع‌گیری خواهد کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که در جریان جلسه رأی اعتماد به کابینه علی زیدی، شماری از نامزدهای وزارتخانه‌ها موفق به کسب آرای لازم نشدند که ریباز حملان، نامزد حزب دمکرات برای وزارت بازسازی و مسکن، یکی از آن‌ها بود.