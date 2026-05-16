هشدار نارنجی؛ ورود گرد و خاک به شمال و شمالغرب ایران

به گزارش کردپرس، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، البرز، شمال تهران، کردستان، همدان، نیمه شمالی مرکزی، گیلان و نیمه غربی مازندران، در برخی ساعات رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده است.
همچنین در ٥ روز آینده، وزش باد شدید در بیشتر مناطق کشور، منجر به خیزش گرد و خاک و غبارآلودگی هوا در برخی نواحی خواهد شد.
امروز (شنبه) استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، شمال و شرق لرستان، غرب اصفهان، شمال ایلام، چهارمحال بختیاری، مرکزی، قم، تهران، مازندران، ارتفاعات در استانهای سمنان و گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی درگیر آثار سامانه بارشی خواهند بود و روز یکشنبه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال کردستان، شمال و شرق لرستان، شمال استانهای همدان و مرکزی، زنجان، قزوین، ارتفاعات و دامنه در استان تهران، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی تداوم مییابد.
آثار مخاطره شامل احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها بهویژه در گردنههای کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی است.
عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برون شهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای کشاورزی، خودداری از محلول و سمپاشی باغات، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها از جمله توصیههای سازمان هواشناسی در این شرایط است.
