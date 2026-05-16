۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳

هشدار نارنجی؛ ورود گرد و خاک به شمال و شمالغرب ایران

سرویس آذربایجان غربی- سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی امروز برای مناطقی از شمال و شمال غرب کشور رگبار و گرد و خاک پیش بینی کرد.

به گزارش کردپرس، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، البرز، شمال تهران، کردستان، همدان، نیمه شمالی مرکزی، گیلان و نیمه غربی مازندران، در برخی ساعات رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده است.

همچنین در ٥ روز آینده، وزش باد شدید در بیشتر مناطق کشور، منجر به خیزش گرد و خاک و غبارآلودگی هوا در برخی نواحی خواهد شد.

امروز (شنبه) استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، شمال و شرق لرستان، غرب اصفهان، شمال ایلام، چهارمحال بختیاری، مرکزی، قم، تهران، مازندران، ارتفاعات در استان‌های سمنان و گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی درگیر آثار سامانه بارشی خواهند بود و روز یکشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال کردستان، شمال و شرق لرستان، شمال استان‌های همدان و مرکزی، زنجان، قزوین، ارتفاعات و دامنه در استان تهران، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی تداوم می‌یابد.

آثار مخاطره شامل احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی است.

عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها از جمله توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط است.

