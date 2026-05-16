تأکید سازمان ملل بر نقش کردهای سوریه در روند گذار سیاسی

به گزارش کردپرس، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد گفت‌وگوها درباره ادغام نیروهای «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) در ساختارهای ملی این کشور در حال پیشرفت است؛ هم‌زمان، موضوع بازگشت آوارگان به عفرین و وضعیت مناطق کُردنشین همچنان از محورهای اصلی چالش‌های شمال و شرق سوریه به شمار می‌رود.

کلودیو کوردونه، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره سوریه تأکید کرد که روند گذار سیاسی در این کشور بدون «مشارکت معنادار جوامع متنوع از جمله کردها» نمی‌تواند به ثبات و مشروعیت پایدار دست یابد.

وی با اشاره به تحولات مناطق کُردنشین و شمال‌شرق سوریه، هشدار داد که تداوم بی‌ثباتی، بحران آوارگی و اختلافات حکمرانی همچنان بر این مناطق تأثیرگذار است.

انتخابات در مناطق کُردنشین سوریه

کوردونه اعلام کرد کمیته عالی انتخابات سوریه در ۶ مه، کمیته‌های فرعی انتخاباتی را برای سه ناحیه در استان حسکه و همچنین شهر کوبانی تعیین کرده است.

به گفته او، انتخابات غیرمستقیم برای ۱۱ کرسی در این مناطق هنوز برگزار نشده و زمان رأی‌گیری نیز اعلام نشده است.

او همچنین افزود انتظار می‌رود معرفی ۷۰ عضو انتصابی ریاست‌جمهوری و برگزاری نخستین جلسه مجلس خلق پس از آن انجام شود.

معاون فرستاده ویژه سازمان ملل تأکید کرد که روند گذار سیاسی در سوریه نیازمند تشکیل سریع پارلمانی کارآمد است و بر ضرورت مشارکت «معنادار زنان و جوامع متنوع، از جمله کردها» برای تقویت مشروعیت سیاسی تأکید کرد.

پیشرفت در مذاکرات ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه

در بخش مربوط به شمال‌شرق سوریه، کوردونه گفت اجرای توافق ۲۹ ژانویه میان دمشق و SDF با برگزاری نشست‌های متعدد میان نمایندگان این نیرو و دولت سوریه وارد مرحله تازه ای شده است.

او تصریح کرد: «در شمال‌شرق سوریه، اجرای توافق ۲۹ ژانویه با سفرهای مکرر نمایندگان SDF به دمشق برای گفت‌وگو درباره ادغام نظامی و نهادی پیشرفت کرده است.»

به گفته وی، مذاکرات فعلی شامل ادغام چهار تیپ نظامی در ساختار ارتش سوریه است و درباره سایر یگان‌های SDF، از جمله یگان‌های زنان، و همچنین ادغام‌های غیرنظامی و مسائل آموزشی نیز گفت‌وگوها ادامه دارد.

کوردونه همچنین از توافق اولیه در استان حسکه بر سر یک نقشه راه اجرایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد روند آزادسازی زندانیان نیز تسریع شود.

بازگشت آوارگان به عفرین و وضعیت کردها

نماینده سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله بازگشت آوارگان به عفرین در مناطق کُردنشین شمال سوریه اشاره کرد.

او گفت: «از ادامه بازگشت‌های سازمان‌یافته به عفرین؛ از جمله بازگشت حدود ۱۲۰۰ آواره در این ماه از حسکه و قامشلو استقبال می‌کنم.»

کوردونه این روند را «گامی مثبت در جهت رسیدگی به آوارگی طولانی‌مدت و مسائل حل‌نشده مالکیت» توصیف کرد.

بر اساس داده‌های موجود، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون پنج کاروان بازگشت آوارگان به عفرین ثبت شده است:

۹ مارس: حدود ۴۰۰ خانواده

۴ آوریل: حدود ۲۰۰ خانواده

۱۴ آوریل: حدود ۸۰۰ خانواده

۹ مه: حدود ۱۲۰۰ خانواده

۱۰ مه: حدود ۱۴۰۰ خانواده

با وجود این روند، آوارگان بازگشته همچنان با مشکلات جدی از جمله تصرف منازل و اختلافات مالکیتی مواجه هستند.

بی‌ثباتی و چالش‌های حکمرانی در شمال‌شرق سوریه

کوردونه هشدار داد شمال‌شرق سوریه همچنان با بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی روبه‌رو است و اعتراضات هفتگی در این مناطق ادامه دارد؛ اعتراضاتی که عمدتاً به بازداشت‌ها، بازگشت آوارگان و مطالبات افزایش سطح خودگردانی مرتبط است.

او گفت حدود ۲۰ هزار آواره تاکنون به مناطق خود بازگشته‌اند، اما بیش از ۱۵۰ هزار نفر همچنان در وضعیت آوارگی قرار دارند. وی همچنین با اشاره به اختلافات میان دمشق و ساختارهای محلی در حوزه آموزش، از بلاتکلیفی حدود ۱۳ هزار دانش‌آموز خبر داد. کوردونه تأکید کرد حل این مسائل باید در چارچوب حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه و از طریق گفت‌وگوی سیاسی فراگیر انجام شود.