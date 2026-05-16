به گزارش کردپرس، وینثروپ راجرز، روزنامه‌نگار تحقیقی آمریکایی، در تازه‌ترین افشاگری خود از یک قرارداد مالی بزرگ میان دولت اقلیم کردستان و مجید گلی، نماینده پیشین شبکه روداو در سازمان ملل، پرده برداشت.

بر اساس اسنادی که راجرز منتشر کرده، این قرارداد از سوی «شعبان شعبان چالی»، رئیس دیوان شورای وزیران اقلیم کردستان و رئیس دفتر مسرور بارزانی، امضا شده است. در این قرارداد آمده که مجید گلی ماهانه ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار به عنوان حقوق پایه و ۱۰ هزار دلار دیگر تحت عنوان هزینه‌ها (Expenses) دریافت می‌کند که مجموع آن به ۲۶ هزار و ۵۰۰ دلار در ماه می‌رسد.

طبق اطلاعات درج‌شده در متن قرارداد، هزینه سالانه خدمات مجید گلی برای دولت اقلیم کردستان به ۳۱۸ هزار دلار می‌رسد و در صورتی که این قرارداد برای مدت چهار سال ادامه پیدا کند، مجموع دریافتی او به یک میلیون و ۲۷۲ هزار دلار خواهد رسید.

مجید گلی که در اسناد رسمی با نام «عبدالمجید عبدالمجید» ثبت شده، به عنوان «مشاور ویژه امور بین‌الملل و نهادهای جهانی» در چارچوب نهادی به نام «کمیته کُردی آمریکایی» (AKC) فعالیت می‌کند.

راجرز همچنین اشاره کرده که «کمیته کُردی آمریکایی» در سال ۲۰۲۴ به طور رسمی در وزارت دادگستری آمریکا به عنوان «عامل خارجی» (FARA) برای نمایندگی از منافع دولت اقلیم کردستان ثبت شده است. هدف اعلام‌شده این کمیته، «افزایش آگاهی درباره اقلیم کردستان، تاریخ، فرهنگ و مردم آن» نزد دولت آمریکا، کنگره و افکار عمومی عنوان شده است.

این روزنامه‌نگار آمریکایی همچنین نوشته است که فعالیت‌های این کمیته تاکنون شفاف نبوده، اما مجید گلی پیش‌تر در رسانه‌های نزدیک به جریان راست‌گرای آمریکا مانند Fox News مطالب و یادداشت‌هایی منتشر کرده و در آن‌ها از سیاست‌های دولت پیشین آمریکا برای افزایش فشار بر ایران و مقابله با گروه‌های نیابتی آن در منطقه حمایت کرده است.