۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳

٢ کشته و ١٢ مصدوم طی یک روز پرحادثه در مهاباد

سرویس آذربایجان غربی- مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی مهاباد گفت: طی ۲ فقره تصادفات رانندگی در ۲ محور مواصلاتی این شهرستان در مجموع ۲ نفر کشته و ۱۲ نفر دیگر از سرنشینان مصدوم شدند.

به گزارش کردپرس، محسن رسولی در این باره اظهار کرد:  در نخستین مورد تصادفات روز گذشته واژگونی و سقوط یک دستگاه خودرو پژو پارس به داخل دره ای در محور مهاباد به سردشت منجر به کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن ۷ نفر دیگر شد.

او ادامه داد: در این حادثه خودروی پژو پارس در مسیر جاده مابین روستاهای قلات و باگردان دچار انحراف و واژگونی شده و به دره سقوط کرده بود.

مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی مهاباد اضافه کرد: در این حادثه یک نفر از سرنشینان خودرو به علت شدن جراحات جان خود را ازدست داده و ۷ نفر دیگر از ناحیه دست و پا دچار شکستگی و مصدوم شدند.

رسولی با بیان اینکه در این عملیات ٣دستگاه آمبولانس مشارکت داشتند، ادامه داد: علت اصلی حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

او همچنین از برخورد ۲ خوردی سواری در محور برهان خبر داد و گفت: طی این تصادف خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ در نزدیک ی روستای برهان با هم تصادف کرده بودند.

رسولی افزود: در این حادثه نیز یک نفر در صحنه تصادف جان خود را ازدست داده و ٥ نفر دیگر از سرنشینان خودروها نیز به بیمارستان های بوکان و مهاباد اعزام شدند.

