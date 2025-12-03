به گزارش کردپرس، امید خوشناو، در یک نشست خبری اعلام کرد ناآرامیهایی که رخ داد «هدفمند» بوده، اما اکنون اوضاع عادی شده و مردم روستای لاجان به خانههای خود بازگشتهاند.
او افزود مکانهایی که آتش زده شدند، هیچ ضرورتی نداشت و آنچه انجام شد اقدامی غیرقانونی بود و برخورد قانونی با تمامی «آشوبگران» صورت خواهد گرفت.
او اشاره کرد که در ناآرامیهای روز شنبه مقابل پالایشگاه لاناز، یک راننده بیگناه جان خود را از دست داد و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند. در پی این حادثه چند نفر بازداشت شدهاند و تعدادی نیز خود را معرفی کردهاند تا مراجع قانونی با همهی آنها برخورد کند.
وی در خصوص بازداشت مسئول مربوط به اتحادیه میهنی نیز گفت: «مسئول کمیته خباتِ اتحادیه میهنی یکی از تحریککنندگان آن آشوبها و ناآرامیهایی بوده که در شهرستان خبات روی داده و در راه کرکوک بازداشت شده است. پس از بازداشت نیز مشخص شد او مسئول همان کمیته است.» همچنین برخی خبرها درباره زخمی شدن او را تکذیب کرد.
حدود یک هفته است که ساکنان روستاهای اطراف اربیل دست به اعتراض زدهاند و خواستار تعطیلی پالایشگاههای غیرقانونی شدهاند، یا اینکه افرادی که در این مکانها کار میکنند از اهالی همان روستاها باشند. عصر ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ در روستای لاجان نزدیک گوێر از توابع اربیل، میان مردم معترض و نیروهای امنیتی درگیری رخ داد که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر انجامید.
